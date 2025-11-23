Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro nghi cố phá vòng định vị để bỏ trốn

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
23/11/2025 08:15 GMT+7

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người đang chịu án quản thúc tại gia, đã bị bắt vào ngày 22.11 do nghi ông dùng máy hàn cố phá vòng đeo định vị để bỏ trốn.

Tòa án Brazil ngày 22.11 công bố video cho thấy ông Bolsonaro dường như đã thú nhận việc dùng máy hàn để phá vòng định vị. Theo The Guardian, ông Bolsonaro khai nhận cố làm hư vòng định vị “do tò mò”.

Đoạn video cho thấy thiết bị bị hư hỏng nặng và bị cháy ở cả hai mặt, nhưng vẫn còn gắn trên mắt cá chân của ông Bolsonaro. Vòng định vị là thiết bị thường được gắn ở mắt cá chân của những người chịu quản thúc tại gia, để cơ quan chức năng có thể giám sát và đảm bảo họ không bỏ trốn.

Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro nghi cố phá vòng định vị để bỏ trốn- Ảnh 1.

Vòng định vị đeo ở mắt cá cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị hư hại

ẢNH: REUTERS

Cảnh sát liên bang Brazil đã bắt ông Bolsonaro vào sáng 22.11 theo giờ địa phương, sau khi Tòa án Tối cao ở nước này ban hành lệnh bắt, do nghi ngờ cựu tổng thống tính chạy trốn đến một đại sứ quán nước ngoài.

Cựu Tổng thống Bolsonaro đã bị quản thúc tại gia từ tháng 8 để chờ xét xử. Vào tháng 9, tòa tuyên án ông Bolsonaro 27 năm 3 tháng tù, do âm mưu đảo chính sau khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022. Tòa chưa ban hành lệnh thi hành án tù với ông Bolsonaro do chờ các thủ tục kháng cáo.

Trước khi vụ việc nghi phá vòng định vị xảy ra, nhiều người ủng hộ ông Bolsonaro đã tụ tập trước nơi ông bị quản thúc ở thủ đô Brasilia (Brazil). 

Trong phán quyết hôm 22.11, thẩm phán Alexandre de Moraes nêu rằng cuộc tụ tập có thể được dùng để đánh lạc hướng nhằm tạo cơ hội cho ông Bolsonaro trốn đến đại sứ quán. “Phạm nhân đã có kế hoạch phá vòng định vị ở mắt cá chân để đảm bảo trốn thoát thành công, được hỗ trợ bởi sự hỗn loạn do cuộc biểu tình do con trai ông ta kêu gọi”, phán quyết có đoạn.

Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro nghi cố phá vòng định vị để bỏ trốn- Ảnh 2.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (áo xanh lá cây) ở nơi quản thúc tại gia ngày 21.11

ẢNH: REUTERS

Reuters ngày 23.11 đưa tin ông Bolsonaro hiện bị giam ở trụ sở cảnh sát liên bang Brazil tại Brasilia, trong căn phòng 12 m2, có giường, TV, điều hòa và nhà tắm. Truyền thông loan tin ông Bolsonaro có thể chính thức chịu thi hành án tù trong vài ngày tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22.11 nói rằng ông không nắm thông tin ông Bolsonaro bị bắt. "Đã xảy ra chuyện đó à? Thật tệ", ông Trump nói. Ông cho biết vừa nói chuyện với đương kim Tổng thống Brazil Lula da Silva và sẽ sớm có cuộc gặp song phương giữa hai lãnh đạo.

Khám phá thêm chủ đề

