Ngày 9.2, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Linh Xuân tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong dịp giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Công an TP.HCM tăng cường xử lý xe khách vi phạm dịp giáp tết ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trước đó, trong ngày 8.2, Đội CSGT Rạch Chiếc tập trung tuần tra, kiểm soát các xe khách vi phạm trên tuyến đường Đỗ Mười và các tuyến giao thông huyết mạch do đơn vị phụ trách.

Lúc 13 giờ 10, lực lượng chức năng phát hiện tài xế N.K.Q.L (39 tuổi) điều khiển xe khách giường nằm của nhà xe Thanh Thảo (tuyến An Giang - Đồng Nai) dừng, đón khách không đúng nơi quy định trước khu chế xuất Linh Trung 1 (phường Linh Xuân). CSGT đã lập biên bản xử phạt theo quy định.

Tiếp đó, lúc 13 giờ 30, tài xế T.V.T (40 tuổi, ở Đắk Lắk) điều khiển xe khách giường nằm của nhà xe Phương Anh cũng bị lập biên bản với lỗi đón khách không đúng nơi quy định trên đường Đỗ Mười.

CSGT dừng kiểm tra xe khách giường nằm Cuộc Huê ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Đến 14 giờ 28, CSGT dừng kiểm tra xe khách giường nằm Cuộc Huê do tài xế N.V.T (37 tuổi, ở Gia Lai) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế vi phạm hành vi điều khiển xe hợp đồng chở người không có tên trong danh sách hành khách.

Với lỗi này, tài xế bị xử phạt từ 1 - 2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đồng thời, đơn vị quản lý phương tiện là Hợp tác xã vận tải du lịch Hướng Mới bị xử phạt từ 10 - 12 triệu đồng và tước phù hiệu xe trong thời hạn 2 tháng.

Trong tối 8.2, Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản nhiều trường hợp xe khách vi phạm ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Đến 19 giờ 28 cùng ngày, CSGT tiếp tục lập biên bản đối với tài xế Đ.M.C (45 tuổi, quê Nam Định) điều khiển xe khách giường nằm biển số 18B-023.xx lưu thông vào tuyến đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển.

Khoảng 20 giờ 10, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tài xế M.K.H vi phạm lỗi tương tự. Với hành vi này, các tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cùng thời điểm, tổ công tác phát hiện tài xế L.X.H (44 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển xe khách giường nằm biển số 36B-022.xx vào điểm đón, trả khách tuyến cố định trên đường Đỗ Mười để đón khách trái quy định.

Đến khoảng 20 giờ 30, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tài xế H. điều khiển xe khách hợp đồng đón khách không đúng địa điểm ghi trong hợp đồng, nên lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, trước đó đơn vị đã trực tiếp chỉ đạo 4 tổ công tác phối hợp Công an các phường Dĩ An, Tam Bình, Linh Xuân và Tăng Nhơn Phú đồng loạt ra quân xử lý xe khách vi phạm trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản 18 trường hợp vi phạm, với các lỗi chủ yếu như đón, trả khách không đúng nơi quy định; không sử dụng thẻ nhận dạng; chở hàng hóa trong khoang hành khách…

Ngoài việc xử phạt, CSGT còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán.