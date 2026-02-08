Thi công đường Lò Lu bụi mù mịt: Đề xuất thay nhà thầu nếu thiếu năng lực

Sau phản ánh, công trường đường Lò Lu được chấn chỉnh

Sau bài phản ánh Thi công đường Lò Lu, người dân ‘sống chung với bụi’ suốt nhiều tháng đăng ngày 5.2, trong các ngày 6 và 7.2, PV Thanh Niên quay lại ghi nhận tình trạng ô nhiễm bụi và mất an toàn giao thông trên tuyến đường này đã có chuyển biến tích cực.

Đường Lò Lu sáng 7.2, bụi mù và an toàn giao thông được khắc phục ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo ghi nhận, nhiều xe bồn được tăng cường tưới nước liên tục để hạn chế bụi phát tán; khu vực thi công đã bổ sung rào chắn, biển báo, bố trí người điều tiết giao thông, các phương tiện lưu thông theo trật tự, không còn cảnh lộn xộn như trước. Các đống vật liệu lấn chiếm mặt đường đã được di dời. Sáng 7.2, mặt đường một số đoạn được cán phẳng, chuẩn bị bước vào giai đoạn thảm nhựa.

Tại các hộ dân từng phản ánh với PV Thanh Niên, người dân bày tỏ phấn khởi, gửi lời cảm ơn Báo Thanh Niên đã kịp thời lên tiếng, đồng thời kỳ vọng tuyến đường Lò Lu sớm hoàn thiện, góp phần thay đổi diện mạo khu vực.

Chủ đầu tư thừa nhận thiếu sót, siết nhà thầu

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Hữu Hào, Quyền giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức, cho biết ngay sau phản ánh của người dân và báo chí, với trách nhiệm chủ đầu tư, đơn vị đã làm việc với các nhà thầu, yêu cầu khẩn trương chấn chỉnh hai vấn đề là môi trường và an toàn giao thông. Cụ thể, tăng cường tưới nước giảm bụi, tổ chức phân luồng, cử người trực để đảm bảo việc đi lại của người dân. Qua kiểm tra, chỉ sau 1 - 2 ngày, tình trạng đã được cải thiện rõ rệt.

Tình trạng bụi mù, không đảm bảo an toàn giao thông tại đường Lò Lu trước khi Thanh Niên phản ánh ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Đại diện ban quản lý thừa nhận thiếu sót khi thời gian qua việc thi công đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Thời gian tới, ban quản lý sẽ phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra thường xuyên hơn. Về tiến độ, dự án dự kiến thảm nhựa lớp 1 trước Tết Nguyên đán để người dân đi lại thuận lợi, sau Tết sẽ hoàn thành toàn tuyến.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức, công trình nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu do Công ty cổ phần Xây dựng Nghĩa Phước và Liên danh đường Lò Lu (Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng T-Art, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thịnh Phát) thi công. Trước đó, ban quản lý đã nhiều lần lập biên bản, văn bản nhắc nhở các đơn vị thi công.

Trong một biên bản nhắc nhở lập sau kiểm tra hiện trường đầu tháng 4.2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức yêu cầu Công ty cổ phần Xây dựng Nghĩa Phước nghiêm túc khắc phục, duy trì đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trường, an toàn lao động, an toàn giao thông và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố do thi công không an toàn.

Kiểm điểm, sẵn sàng đề xuất thay nhà thầu không đảm bảo năng lực

Sau bài viết của Thanh Niên, Sở Xây dựng TP.HCM đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức báo cáo, kiểm điểm trách nhiệm. Ban quản lý với vai trò chủ đầu tư đã tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan trong công tác tổ chức, giám sát dự án, đồng thời cam kết tăng cường kiểm tra hiện trường, xử lý nghiêm các vi phạm và không để tái diễn tình trạng ảnh hưởng đời sống người dân.

Người dân lắp màn che tạm tránh bụi ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức cho biết sẽ tăng cường kiểm tra hiện trường đối với tất cả các dự án đang triển khai, đặc biệt tại những khu vực đông dân cư, mật độ giao thông cao. Đồng thời rà soát, chấn chỉnh công tác tổ chức thi công, yêu cầu các nhà thầu tuân thủ nghiêm quy định về an toàn giao thông, rào chắn, biển báo theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, ban quản lý sẽ tổ chức họp định kỳ với các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tồn tại phát sinh; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn trong thi công, kể cả đề xuất thay thế nhà thầu không đảm bảo năng lực hoặc tái phạm nhiều lần.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức xem vụ việc là bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án, đồng thời cam kết khắc phục triệt để các tồn tại, đảm bảo an toàn giao thông, không để ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Liên quan bài viết của Thanh Niên, trước đó, tại cuộc họp báo kinh tế – xã hội chiều 5.2, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã nhiều lần có văn bản yêu cầu chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án nâng cấp, cải tạo đường Lò Lu.

Ngày 23.1, Sở Xây dựng đã có văn bản phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức, yêu cầu chấn chỉnh việc thi công và tổ chức giao thông theo đúng phương án được phê duyệt.