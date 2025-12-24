Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Phát hiện nam thanh niên tử vong tại trạm chờ xe buýt

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
24/12/2025 10:19 GMT+7

Người dân đến trạm chờ xe buýt trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Thủ Đức cũ, TP.HCM) thì phát hiện một nam thanh niên tử vong, hiện trường có dấu hiệu tai nạn.

Ngày 24.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên tử vong tại trạm chờ xe buýt trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long (TP.Thủ Đức cũ).

TP.HCM: Phát hiện nam thanh niên tử vong tại trạm chờ xe buýt - Ảnh 1.

Trạm xe buýt nơi xảy ra vụ việc

ẢNH: CTV

Sáng nay, người dân đến trạm chờ xe buýt trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn cách ngã tư Thủ Đức khoảng 400 m hướng về trung tâm TP.HCM thì phát hiện nam thanh niên khoảng 20 tuổi nằm bất động. Lực lượng y tế có mặt sau đó, xác định nạn nhân đã tử vong, cơ thể có dấu hiệu đa chấn thương do va đập.

Tại hiện trường, có chiếc xe máy Wave biển số tỉnh Quảng Ngãi bị ngã, một số cơ sở vật chất tại trạm xe buýt bị hư hỏng. Trong người nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân gặp tai nạn, xe lao lên vỉa hè dẫn đến tử vong.

