Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tham mưu trưởng Libya thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
24/12/2025 08:04 GMT+7

Tham mưu trưởng quân đội Libya, ông Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay xảy ra ngày 23.12, ngay sau khi rời thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) để trở về Tripoli.

Thông tin được Thủ tướng chính phủ thống nhất quốc gia Libya (GNU) Abdulhamid Dbeibah xác nhận. "Sự việc này xảy ra sau một tai nạn bi thảm và đau lòng khi họ đang trở về từ chuyến công tác chính thức tại thành phố Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một mất mát lớn đối với quốc gia, đối với quân đội và đối với toàn thể người dân", Reuters dẫn lời ông Abdul Hamid Dbeibah nói.

- Ảnh 1.

Tổng Tham mưu trưởng Libya Muhammad Ali Ahmad al-Haddad tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 23.12.2025

ẢNH: AFP

Theo Thủ tướng Libya, trên máy bay còn có chỉ huy lực lượng lục quân Libya, giám đốc cơ quan sản xuất quân sự, một cố vấn của tham mưu trưởng và một nhiếp ảnh gia thuộc văn phòng tham mưu trưởng.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết chiếc máy bay phản lực Dassault Falcon 50 cất cánh từ sân bay Esenboga (Ankara) lúc 17 giờ 10 và mất liên lạc vô tuyến khoảng 40 phút sau đó khi đang trên đường tới Tripoli. Máy bay đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp khi bay qua không phận quận Haymana (Thổ Nhĩ Kỳ), song không thiết lập được liên lạc. Xác máy bay sau đó được tìm thấy gần làng Kesikkavak, thuộc quận Haymana.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Yilmaz Tunc cho biết cuộc điều tra đã được khởi động. Phía chính phủ Libya cũng cử một phái đoàn chính thức sang Ankara để theo dõi diễn biến và phối hợp làm rõ vụ việc.

- Ảnh 2.

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tai nạn máy bay

ẢNH: AFP

Theo Bộ trưởng Libya phụ trách chính trị và truyền thông Walid Ellafi, chiếc máy bay là máy bay thuê của Malta, song thông tin về quyền sở hữu và tình trạng kỹ thuật vẫn đang được điều tra.

Chính phủ Libya đã tuyên bố quốc tang 3 ngày trên toàn quốc. Trước đó, ông Al-Haddad vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, trong khuôn khổ các cuộc gặp với lãnh đạo và giới chức quân sự nước này, diễn ra chỉ một ngày sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn nhiệm vụ triển khai binh sĩ tại Libya thêm 2 năm.

Tin liên quan

Thêm vụ tai nạn máy bay gây nhiều thương vong tại Mỹ

Thêm vụ tai nạn máy bay gây nhiều thương vong tại Mỹ

Một chiếc máy bay chở ít nhất 2 người đã rơi gần một trung tâm mua sắm ở thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania, Mỹ), khiến nhiều người trên mặt đất thương vong.

Mỹ sẽ truy tố hình sự Boeing về 2 tai nạn máy bay chết người

Tổng thống Nga, Ai Cập điện đàm sau tai nạn máy bay ở Sinai

Khám phá thêm chủ đề

Libya Tai nạn máy bay Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad Tham mưu trưởng Libya
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận