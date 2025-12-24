Tham mưu trưởng Libya thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thông tin được Thủ tướng chính phủ thống nhất quốc gia Libya (GNU) Abdulhamid Dbeibah xác nhận. "Sự việc này xảy ra sau một tai nạn bi thảm và đau lòng khi họ đang trở về từ chuyến công tác chính thức tại thành phố Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một mất mát lớn đối với quốc gia, đối với quân đội và đối với toàn thể người dân", Reuters dẫn lời ông Abdul Hamid Dbeibah nói.

Tổng Tham mưu trưởng Libya Muhammad Ali Ahmad al-Haddad tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 23.12.2025 ẢNH: AFP

Theo Thủ tướng Libya, trên máy bay còn có chỉ huy lực lượng lục quân Libya, giám đốc cơ quan sản xuất quân sự, một cố vấn của tham mưu trưởng và một nhiếp ảnh gia thuộc văn phòng tham mưu trưởng.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết chiếc máy bay phản lực Dassault Falcon 50 cất cánh từ sân bay Esenboga (Ankara) lúc 17 giờ 10 và mất liên lạc vô tuyến khoảng 40 phút sau đó khi đang trên đường tới Tripoli. Máy bay đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp khi bay qua không phận quận Haymana (Thổ Nhĩ Kỳ), song không thiết lập được liên lạc. Xác máy bay sau đó được tìm thấy gần làng Kesikkavak, thuộc quận Haymana.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Yilmaz Tunc cho biết cuộc điều tra đã được khởi động. Phía chính phủ Libya cũng cử một phái đoàn chính thức sang Ankara để theo dõi diễn biến và phối hợp làm rõ vụ việc.

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tai nạn máy bay ẢNH: AFP

Theo Bộ trưởng Libya phụ trách chính trị và truyền thông Walid Ellafi, chiếc máy bay là máy bay thuê của Malta, song thông tin về quyền sở hữu và tình trạng kỹ thuật vẫn đang được điều tra.

Chính phủ Libya đã tuyên bố quốc tang 3 ngày trên toàn quốc. Trước đó, ông Al-Haddad vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, trong khuôn khổ các cuộc gặp với lãnh đạo và giới chức quân sự nước này, diễn ra chỉ một ngày sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn nhiệm vụ triển khai binh sĩ tại Libya thêm 2 năm.