TP.HCM: Một người tử vong sau khi làm đẹp bằng phương pháp 'truyền trắng da'

Ngày 24.2, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Cát Lái điều tra nguyên nhân một người tử vong sau khi làm đẹp tại nhà bằng cách truyền chất làm trắng da, ở chung cư trên đường Nguyễn Thị Định (thành phố Thủ Đức cũ).

Cận cảnh một ca xâm lấn cơ thể không phép tại cơ sở thẩm mỹ "chui" mà Báo Thanh Niên phản ánh hồi tháng 2 vừa qua ẢNH: THANH NIÊN

Cũng theo nguồn tin, danh tính nạn nhân được xác định là người phụ nữ 34 tuổi, sống tại chung cư C.A trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, chiều tối 23.2, một cô gái mang theo túi vật tư y tế, bên trong chứa bộ dụng cụ kim tiêm, dây dẫn, dịch truyền, thuốc... đến căn hộ chung cư nói trên.

Tại đây, cô gái thực hiện ca làm đẹp cho người phụ nữ 34 tuổi bằng cách truyền chất làm trắng da (hay còn gọi là truyền trắng da) vào cơ thể chị này.

Sau khi ca làm đẹp kết thúc, thanh toán chi phí, cô gái ra về. Theo các nhân chứng, cô gái này sau đó đã quay lại căn hộ chung cư của khách hàng thêm lần nữa trong tối cùng ngày.

Cơ quan chức năng địa phương cho hay, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 23.2, họ nhận tin báo về vụ việc một phụ nữ 34 tuổi tử vong trước khi nhập viện. Điều tra ban đầu cho thấy, nạn nhân xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, bất thường sau khi thực hiện ca làm đẹp tại nhà bằng phương pháp truyền trắng da.

Nguyên nhân vụ tử vong sau làm đẹp nói trên đang được công an tiếp tục làm rõ.

Trước đó, đầu tháng 2 vừa qua, Báo Thanh Niên thực hiện loạt bài Thẩm mỹ "chui" bủa vây, phản ánh tình trạng đào tạo thẩm mỹ (xâm lấn cơ thể) không phép, không bằng cấp, đến tận nhà làm đẹp, tiêm truyền.

Cận cảnh đến tận phòng trọ người dân để làm đẹp bằng phương pháp tiêm truyền trong loạt bài điều tra của Báo Thanh Niên hồi tháng 2 ẢNH: THANH NIÊN

Vụ việc trên tiếp tục là lời cảnh báo về rủi ro khi thực hiện các thủ thuật làm đẹp, tiêm, truyền tại nhà, tại cơ sở làm "chui", trái phép - nơi các yếu tố an toàn y khoa không được đảm bảo.