Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Một người tử vong sau khi làm đẹp bằng phương pháp 'truyền trắng da'

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
24/02/2026 17:25 GMT+7

Một nạn nhân được xác định tử vong sau khi làm đẹp tại nhà ở phường Cát Lái (TP.HCM) bằng cách truyền chất làm trắng da.

Ngày 24.2, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Cát Lái điều tra nguyên nhân một người tử vong sau khi làm đẹp tại nhà bằng cách truyền chất làm trắng da, ở chung cư trên đường Nguyễn Thị Định (thành phố Thủ Đức cũ).

TP.HCM: Một người tử vong sau khi làm đẹp bằng phương pháp 'truyền trắng da' - Ảnh 1.

Cận cảnh một ca xâm lấn cơ thể không phép tại cơ sở thẩm mỹ "chui" mà Báo Thanh Niên phản ánh hồi tháng 2 vừa qua

ẢNH: THANH NIÊN

Cũng theo nguồn tin, danh tính nạn nhân được xác định là người phụ nữ 34 tuổi, sống tại chung cư C.A trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, chiều tối 23.2, một cô gái mang theo túi vật tư y tế, bên trong chứa bộ dụng cụ kim tiêm, dây dẫn, dịch truyền, thuốc... đến căn hộ chung cư nói trên.

Tại đây, cô gái thực hiện ca làm đẹp cho người phụ nữ 34 tuổi bằng cách truyền chất làm trắng da (hay còn gọi là truyền trắng da) vào cơ thể chị này.

Sau khi ca làm đẹp kết thúc, thanh toán chi phí, cô gái ra về. Theo các nhân chứng, cô gái này sau đó đã quay lại căn hộ chung cư của khách hàng thêm lần nữa trong tối cùng ngày.

Cơ quan chức năng địa phương cho hay, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 23.2, họ nhận tin báo về vụ việc một phụ nữ 34 tuổi tử vong trước khi nhập viện. Điều tra ban đầu cho thấy, nạn nhân xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, bất thường sau khi thực hiện ca làm đẹp tại nhà bằng phương pháp truyền trắng da.

Nguyên nhân vụ tử vong sau làm đẹp nói trên đang được công an tiếp tục làm rõ.

Trước đó, đầu tháng 2 vừa qua, Báo Thanh Niên thực hiện loạt bài Thẩm mỹ "chui" bủa vây, phản ánh tình trạng đào tạo thẩm mỹ (xâm lấn cơ thể) không phép, không bằng cấp, đến tận nhà làm đẹp, tiêm truyền.

Tp . Hcm: Một người tử vong sau khi truyền trắng da tại nhà không an toàn - Ảnh 3.

Cận cảnh đến tận phòng trọ người dân để làm đẹp bằng phương pháp tiêm truyền trong loạt bài điều tra của Báo Thanh Niên hồi tháng 2

ẢNH: THANH NIÊN

Vụ việc trên tiếp tục là lời cảnh báo về rủi ro khi thực hiện các thủ thuật làm đẹp, tiêm, truyền tại nhà, tại cơ sở làm "chui", trái phép - nơi các yếu tố an toàn y khoa không được đảm bảo.

Tin liên quan

Thẩm mỹ 'chui' bủa vây: Đến tận nhà khách để hành nghề

Thẩm mỹ 'chui' bủa vây: Đến tận nhà khách để hành nghề

Trước nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao, đặc biệt là trong thời điểm trước tết, cùng tâm lý ham rẻ khiến nhiều người chấp nhận rủi ro, tự 'nộp mình' cho những cơ sở không đủ điều kiện y tế, người hành nghề không có chuyên môn...

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM thẩm mỹ chui truyền trắng da làm đẹp tại nhà Công an phường Cát Lái Tử vong vì thẩm mỹ chui tử vong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận