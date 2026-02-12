Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xe container chạy lùi tông tử vong 1 người ở chợ đầu mối Thủ Đức, TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
12/02/2026 08:15 GMT+7

Sự cố xảy ra rạng sáng 12.2 tại khu vực chợ đầu mối Thủ Đức (TP.HCM) khiến 1 người dân bị xe container đang chạy lùi tông tử vong.

Sáng 12.2, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân 1 người tử vong tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức cũ).

Xe container chạy lùi tông tử vong 1 người ở chợ đầu mối Thủ Đức, TP.HCM- Ảnh 1.

Lực lượng Công an TP.HCM thường xuyên kiểm tra trật tự an toàn giao thông, chất kích thích tại chợ đầu mối Thủ Đức

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là ông A.D.S (51 tuổi, ở TP.HCM), hành nghề tài xế ô tô tải.

Khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, ông S. chạy ô tô tải biển số 51C-468... đến đậu trên đường E tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Lúc này, trước ô tô của ông S. đang đậu là xe container biển số 51C-445...

Tại đây, tài xế xe container bất ngờ điều khiển phương tiện chạy lùi nên ông S. mở cửa rời khỏi ô tô tải. Đúng lúc này, xe container lùi tới, tông trúng ông S.

Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán thì tài xế xe container mới hay và dừng xe lại. Nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi thông tin nhân chứng, nam tài xế xe container được đưa về trụ sở để kiểm tra chất kích thích.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

