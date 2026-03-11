Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Xe bồn tông gãy cột đèn, lật ngang trên đường ĐT746

Trần Duy Khánh
11/03/2026 15:20 GMT+7

Xe bồn trộn bê tông đang lưu thông trên đường ĐT746 (phường Tân Hiệp, TP.HCM) bất ngờ leo lên dải phân cách, tông gãy cột đèn chiếu sáng rồi lật ngang xuống đường.

Ngày 11.3, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Tân Hiệp xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe bồn trộn bê tông leo lên dải phân cách, tông trụ đèn rồi lật ngang trên đường ĐT746.

TP.HCM: Xe bồn tông gãy cột đèn, lật ngang trên đường ĐT746 - Ảnh 1.

Xe bồn leo dải phân cách, tông trụ đèn rồi lật nhào

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe bồn trộn bê tông lưu thông trên đường ĐT746 theo hướng từ vòng xoay Tân Hiệp đi vòng xoay Kim Hằng.

Khi xe vừa qua khỏi vòng xoay Tân Hiệp khoảng 50 m, phương tiện bất ngờ lao lên dải phân cách giữa đường. Chiếc xe nặng hàng chục tấn tiếp tục "cày" trên dải phân cách một đoạn khoảng 10 m, tông gãy cột đèn chiếu sáng trước khi mất lái và lật nhào xuống mặt đường.

TP.HCM: Xe bồn tông gãy cột đèn, lật ngang trên đường ĐT746 - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn trưa 11.3

ẢNH: CTV

Tại hiện trường, xe bồn nằm lật ngang chắn một phần làn xe. Phần bồn trộn và khung kim loại phía sau bị móp méo, nhiều chi tiết bung rời. Dầu nhớt từ xe bồn chảy loang ra mặt đường, tạo thành vệt dài. Cột đèn chiếu sáng bị tông gãy đổ xuống dải phân cách, phần trụ thép và dây điện vướng chằng chịt sát khu vực xe gặp nạn. Một số mảng bê tông, đất và mảnh vỡ từ dải phân cách văng ra xung quanh. Lực lượng chức năng phải căng dây, đặt rào chắn để cảnh báo các phương tiện đi qua khu vực.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa một phần hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực để tránh ùn ứ. Đồng thời, huy động xe cẩu chuyên dụng đến để di dời phương tiện bị lật.

May mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

