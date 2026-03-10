Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hai người đi xe máy rượt đuổi, vây đánh tài xế ô tô giữa đường ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
10/03/2026 12:07 GMT+7

Cơ quan chức năng đang xác minh vụ hai người đàn ông đi xe máy rượt đuổi, đánh tài xế ô tô trên đường Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu, TP.HCM).

Ngày 10.3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông rượt đuổi, vây đánh tài xế ô tô giữa đường, thu hút nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng. Theo thông tin chia sẻ, vụ việc xảy ra vào chiều 9.3 trên đường Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu, TP.HCM).

- Ảnh 1.

Tài xế ô tô bị hai người đàn ông đi xe máy rượt đuổi

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo nội dung clip, hai người đàn ông đi xe máy lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với một ô tô 7 chỗ đang đậu sát lề phải. Sau cú va chạm, một người đàn ông lao tới truy đuổi tài xế ô tô, người còn lại đứng gần đó.

Hình ảnh từ clip cho thấy nam tài xế phải liên tục di chuyển quanh chiếc ô tô để né tránh người đàn ông đang đuổi theo sau. Sau đó, tài xế bị người đàn ông thứ hai tiến tới cản lại, rồi hai bên xảy ra xô xát.

Hai người đàn ông nhiều lần áp sát, vây đánh khiến tài xế phải tìm cách bỏ chạy quanh xe. Sự việc khiến nhiều người đi đường dừng lại theo dõi, một số người đến can ngăn.

Liên quan vụ việc đánh tài xế nói trên, Công an phường Cầu Kiệu cho biết đã nắm thông tin và đang vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân để xử lý.

