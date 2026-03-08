Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Truy xét nhanh nhóm thiếu niên 13 - 14 tuổi trộm nhiều xe máy ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
08/03/2026 21:40 GMT+7

Chỉ sau vài giờ truy xét, Công an phường An Khánh (TP.HCM) đã làm rõ nhóm thiếu niên liên quan nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn.

Tối 8.3, Công an phường An Khánh (TP.HCM) cho biết đã nhanh chóng điều tra, làm rõ một nhóm thiếu niên liên quan đến nhiều vụ trộm xe máy xảy ra trên địa bàn, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân.

Truy xét nhanh nhóm thiếu niên 13, 14 tuổi trộm nhiều xe máy ở TP.HCM - Ảnh 1.

Nhóm thiếu niên từ 13 - 14 tuổi gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy tại phường An Khánh

ẢNH: CACC

Theo đó, trước tình trạng một số xe máy bị kẻ gian lấy trộm tại khu vực phường, lực lượng công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để rà soát và truy tìm nghi phạm.

Chỉ trong vòng khoảng 7 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, đến 20 giờ ngày 7.3, công an đã xác định được nhóm đối tượng nghi vấn và mời 4 người về trụ sở làm việc.

Qua xác minh ban đầu, cả 4 đều là thiếu niên còn nhỏ tuổi, người lớn nhất 14 tuổi và nhỏ nhất mới 13 tuổi.

Tại cơ quan công an, nhóm này bước đầu thừa nhận đã lấy trộm 2 xe máy trước đó rồi sử dụng làm phương tiện đi lại, tiếp tục tìm sơ hở của người dân để thực hiện thêm các vụ trộm khác trên địa bàn.

Hiện Công an phường An Khánh đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ các vụ việc liên quan và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Hàng loạt vi phạm tại các bãi xe tự phát, phường Cát Lái ra quân xử lý

Hàng loạt vi phạm tại các bãi xe tự phát, phường Cát Lái ra quân xử lý

Cơ quan chức năng phường Cát Lái (TP.HCM) phát hiện nhiều bãi xe rộng hàng nghìn mét vuông dọc đường Võ Chí Công hoạt động không phép trên đất nông nghiệp cùng hàng loạt vi phạm nghiêm trọng khác.

