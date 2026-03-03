Bắt khẩn cấp nhóm người đánh tài xế xe tải vì mâu thuẫn giao thông

Ngày 3.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 nghi phạm tham gia đánh một tài xế xe tải bị thương phải nhập viện sau mâu thuẫn giao thông.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thành Công (34 tuổi), Nguyễn Ngọc Mười (43 tuổi) và Trần Duy Thăng (40 tuổi), cùng trú P.An Hải (Hải Phòng), để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

3 đối tượng đánh tài xế xe tải bị công an bắt giữ ẢNH: H.P

Các nghi phạm trên liên quan vụ đánh đập một tài xế xe tải xảy ra chiều 1.3 tại tổ dân phố Giữa Lương Quy (P.An Dương, Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 1.3, anh L.X.T (34 tuổi) điều khiển xe tải lưu thông qua khu vực trên thì gặp ô tô Mazda CX-5 đỗ giữa đường, phía sau xe có dán dòng chữ quảng cáo.

Anh T. cho xe nép vào bên phải để nhường đường và giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Ngay sau đó, 3 người trên xe ô tô Mazda CX-5 xuống đánh anh T., khiến nạn nhân bị chấn thương vùng mũi, chảy máu và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 1.

Nhóm đối tượng đánh người xuất phát từ mâu thuẫn giao thông ẢNH: N.T

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an P.An Dương khẩn trương xác minh, làm rõ.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.