Đỗ xe giữa đường còn đánh người

Chiều 2.3, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã triệu tập 4 người liên quan đến vụ việc một tài xế xa tải bị đánh đập dẫn tới bị thương phải nhập viện điều trị, để xử lý theo quy định.



Nhóm đối tượng tham gia đánh người gây xôn xao dư luận ẢNH: TRUNG KIÊN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 1.3, anh L.X.T điều khiển ô tô tải mang BKS 30L-395.58 đến khu vực tổ dân phố Giữa Lương Quy (P.An Dương, TP.Hải Phòng) thì gặp chiếc ô tô con mang nhãn hiệu Mazda CX-5 BKS 15K-019.46 đang đỗ giữa đường.

Anh T. sau đó cho xe tải nép vào bên phải để nhường đường cho xe ô tô con. Tiếp đó, giữa tài xế xe tải và tài xế xe con xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, nhóm người được cho là đi trên xe ô tô con đã lao vào đánh anh T., khiến nạn nhân bị chấn thương vùng sống mũi và phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 1.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đã phối hợp Công an P.An Dương điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện, cơ quan công an đã xác định và triệu tập 4 người liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó ít ngày, tại khu vực đường Máng Nước (P.Thủy Nguyên, Hải Phòng), cũng xảy ra vụ việc liên quan đến mâu thuẫn đỗ xe. Một phụ nữ kinh doanh tại địa chỉ số 136 đường Máng Nước đã dùng dây cáp khóa hai bánh ô tô của một thanh niên đỗ trước cửa nhà. Sau khi xảy ra lời qua tiếng lại, người này đã chủ động mở khóa, di chuyển xe máy, không tiếp tục chặn xe.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.