Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đỗ xe giữa đường còn đánh người

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
02/03/2026 20:52 GMT+7

Sau vụ xô xát do mâu thuẫn giao thông ở Hải Phòng, một tài xế xe tải đã bị đánh đập dẫn tới bị thương phải nhập viện điều trị.

Chiều 2.3, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã triệu tập 4 người liên quan đến vụ việc một tài xế xa tải bị đánh đập dẫn tới bị thương phải nhập viện điều trị, để xử lý theo quy định.

Đỗ xe giữa đường dẫn đến xô xát và đánh người nhập viện tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tham gia đánh người gây xôn xao dư luận

ẢNH: TRUNG KIÊN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 1.3, anh L.X.T điều khiển ô tô tải mang BKS 30L-395.58 đến khu vực tổ dân phố Giữa Lương Quy (P.An Dương, TP.Hải Phòng) thì gặp chiếc ô tô con mang nhãn hiệu Mazda CX-5 BKS 15K-019.46 đang đỗ giữa đường.

Anh T. sau đó cho xe tải nép vào bên phải để nhường đường cho xe ô tô con. Tiếp đó, giữa tài xế xe tải và tài xế xe con xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, nhóm người được cho là đi trên xe ô tô con đã lao vào đánh anh T., khiến nạn nhân bị chấn thương vùng sống mũi và phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 1.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đã phối hợp Công an P.An Dương điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện, cơ quan công an đã xác định và triệu tập 4 người liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó ít ngày, tại khu vực đường Máng Nước (P.Thủy Nguyên, Hải Phòng), cũng xảy ra vụ việc liên quan đến mâu thuẫn đỗ xe. Một phụ nữ kinh doanh tại địa chỉ số 136 đường Máng Nước đã dùng dây cáp khóa hai bánh ô tô của một thanh niên đỗ trước cửa nhà. Sau khi xảy ra lời qua tiếng lại, người này đã chủ động mở khóa, di chuyển xe máy, không tiếp tục chặn xe.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

Tin liên quan

Quay lại quán nhậu 'giải quyết mâu thuẫn', 1 người tử vong

Quay lại quán nhậu 'giải quyết mâu thuẫn', 1 người tử vong

Từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu tại quán ở phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi), nam thanh niên dùng dao chém khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương rồi đến công an đầu thú.

Khám phá thêm chủ đề

Công an TP. Hải Phòng Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 1 Công an phường An Dương Đánh Người
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận