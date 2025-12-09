Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe container ôm cua lật ngang tại cầu vượt Trạm 2, TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
09/12/2025 13:13 GMT+7

Chiếc xe container chở hàng qua cầu vượt Trạm 2 (TP.HCM) thì xảy ra sự cố lật ngang, chắn giữa đường khiến giao thông ùn ứ.

Trưa 9.12, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú xử lý hiện trường, làm rõ vụ tai nạn xe container khiến giao thông qua cầu vượt Trạm 2 (thành phố Thủ Đức cũ) ùn ứ.

TP.HCM: Xe container ôm cua lật ngang tại cầu vượt Trạm 2, giao thông ùn ứ - Ảnh 1.

Hiện trường xe container lật ngang chắn cầu vượt Trạm 2, TP.HCM

ẢNH: CTV

Theo ghi nhận ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe container chạy trên xa lộ Hà Nội, hướng từ ngã tư Thủ Đức đi Khu du lịch văn hóa Suối Tiên. Khi xe đang ôm cua qua cầu vượt Trạm 2 (phường Tăng Nhơn Phú) thì bất ngờ lật ngang.

Thùng hàng rơi vào taluy, chắn gần hết làn đường khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ trong giờ xe hàng lưu thông cao điểm.

Buồng lái cabin xe container bị hư hỏng, nam tài xế bị trầy xước, được mọi người hỗ trợ thoát ra ngoài. Thời điểm xe gặp sự cố, người đi đường tránh được nên không bị thương vong.

TP.HCM: Xe container ôm cua lật ngang tại cầu vượt Trạm 2, giao thông ùn ứ - Ảnh 2.

Giao thông qua khu vực xảy ra tai nạn bị ùn ứ

ẢNH: CTV

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, trích xuất camera, khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và thiệt hại.

Tin liên quan

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn trên đường Huỳnh Tấn Phát, một phụ nữ tử vong

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn trên đường Huỳnh Tấn Phát, một phụ nữ tử vong

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe ô tô với 1 xe máy khiến một phụ nữ tử vong, một người bị thương trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận, TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

Xe container TP.HCM tai nạn ùn ứ Cầu vượt Trạm 2 công an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận