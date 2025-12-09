Xe container ôm cua lật ngang tại cầu vượt Trạm 2, TP.HCM

Trưa 9.12, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú xử lý hiện trường, làm rõ vụ tai nạn xe container khiến giao thông qua cầu vượt Trạm 2 (thành phố Thủ Đức cũ) ùn ứ.

Hiện trường xe container lật ngang chắn cầu vượt Trạm 2, TP.HCM ẢNH: CTV

Theo ghi nhận ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe container chạy trên xa lộ Hà Nội, hướng từ ngã tư Thủ Đức đi Khu du lịch văn hóa Suối Tiên. Khi xe đang ôm cua qua cầu vượt Trạm 2 (phường Tăng Nhơn Phú) thì bất ngờ lật ngang.

Thùng hàng rơi vào taluy, chắn gần hết làn đường khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ trong giờ xe hàng lưu thông cao điểm.

Buồng lái cabin xe container bị hư hỏng, nam tài xế bị trầy xước, được mọi người hỗ trợ thoát ra ngoài. Thời điểm xe gặp sự cố, người đi đường tránh được nên không bị thương vong.

Giao thông qua khu vực xảy ra tai nạn bị ùn ứ ẢNH: CTV

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, trích xuất camera, khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và thiệt hại.