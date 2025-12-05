TP.HCM: Bãi rác Đa Phước chỉ nhận ban đêm, 4.550 tấn/ngày có nguy cơ ùn ứ?

TP.HCM đang đối mặt áp lực lớn trong công tác thu gom, vận chuyển rác do từ ngày 1.12.2025, Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (bãi rác Đa Phước, ở huyện Bình Chánh cũ) chuyển sang tiếp nhận rác vào ban đêm.

Hiện tại, 14 quận, huyện cũ thuộc TP.HCM mỗi ngày điều phối khoảng 4.550 tấn rác, tương đương 443 chuyến xe, với 1.800 tấn vào ca ngày (175 chuyến) và 2.750 tấn ca đêm (268 chuyến).

Khi thay đổi giờ tiếp nhận, toàn bộ 1.800 tấn rác ca ngày buộc phải chuyển sang ban đêm, trong khi các xe chỉ có 11 giờ để hoạt động, làm tăng nguy cơ ùn ứ rác cục bộ.

Điều phối khẩn cấp khi bãi rác Đa Phước đổi giờ tiếp nhận

Nhằm giảm tải áp lực, ông Tống Viết Thành, Phó phòng Quản lý chất thải rắn (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM) cho biết, thành phố thực hiện điều phối lại khối lượng chất thải rắn sinh hoạt. Theo phương án được triển khai, khoảng 450 tấn rác/ngày tại các quận trung tâm không có trạm trung chuyển được chuyển về khu Tây Bắc (gồm 5 quận, huyện cũ) nhằm tránh ùn rác ban ngày.

TP.HCM chuyển 4.550 tấn rác/ngày sang ban đêm khi bãi rác Đa Phước đổi giờ tiếp nhận. Nguy cơ ùn ứ cục bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đưa giải pháp để tránh khủng hoảng ẢNH: U.N

Trong khi đó, khoảng 1.350 tấn/ngày còn lại của ca ngày được chuyển sang vận chuyển ban đêm về bãi rác Đa Phước (thuộc 9 quận, huyện cũ).

Tuy nhiên, việc vận chuyển trong một khung giờ hạn hẹp khiến thời gian quay vòng xe kéo dài (dự kiến từ 3,5 - 4 giờ/chuyến), thiếu phương tiện và vướng quy định cấm xe, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ.

Ông Tống Viết Thành cho biết, giải pháp căn cơ là phải tăng cường đầu tư bổ sung phương tiện.

UBND TP.HCM chỉ đạo liên ngành tháo gỡ vướng mắc

Trước yêu cầu cấp bách, UBND TP.HCM đã ban hành Thông báo 745, chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM xem xét, điều chỉnh khung thời gian cấm xe và cấp giấy phép lưu thông cho các phương tiện vận chuyển rác trong khu vực nội đô.

Song song đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hỗ trợ thẩm định lộ trình, cự ly bình quân và đơn giá vận chuyển đối với những đơn vị thay đổi tuyến đường để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

UBND phường, xã phối hợp cùng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và đơn vị thu gom, vận chuyển thực hiện thông tin, tuyên truyền điều chỉnh thời gian thu gom tại nguồn từ ngày sang đêm. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tại các trạm trung chuyển trên địa bàn.

Để vận hành hiệu quả từ ngày 1.12.2025, UBND TP.HCM đã ban hành Công văn 2805 yêu cầu UBND phường/xã, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và trung tâm liên quan phối hợp chặt chẽ đảm bảo việc thu gom vận chuyển diễn ra liên tục, tránh gián đoạn.

Xe rác xếp hàng trước cổng Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước hồi tháng 1.2025 ẢNH: T.L

Các đơn vị thu gom rác tăng cường điều hành, đảm bảo vệ sinh môi trường

Liên quan đến việc điều chỉnh khung giờ cấm xe rác, Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá đây là giải pháp cấp bách, nhằm đảm bảo hoạt động thu gom không bị ngưng trệ, tránh ùn ứ rác trong đô thị. Đặc biệt, trong bối cảnh bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác ban đêm, vì vậy yêu cầu điều tiết và kiểm soát vận chuyển trở nên cấp thiết.



Để đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong khung giờ điều chỉnh, các sở, ngành triển khai đồng bộ hai nhóm giải pháp chính: quản lý và kỹ thuật.

Về quản lý hành chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM và Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) thống kê danh sách, kiểm soát biển số phương tiện vận chuyển về bãi rác Đa Phước. Qua đó, đảm bảo các xe lưu thông đúng số lượng, đúng tuyến, đúng quy định. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền tài xế tuân thủ quy tắc giao thông, an toàn và kiểm định xe.

Về kỹ thuật, các đơn vị vận chuyển phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vệ sinh môi trường theo Quyết định 1425, như không để rơi vãi nước rác, vệ sinh - khử mùi trước khi rời trạm trung chuyển, phun rửa xe trước khi rời bãi chôn lấp.

Quy trình này nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông dù phương tiện hoạt động trong giờ bình thường hay giờ cấm.

Song song đó, Ban Quản lý khu liên hợp xử lý chất thải TP.HCM được giao giám sát đột xuất lộ trình của các phương tiện thông qua hệ thống định vị, đảm bảo xe đi đúng tuyến được phê duyệt, kịp thời chấn chỉnh vi phạm nếu có.