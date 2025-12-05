Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM ưu tiên nhà thầu trong nước làm metro số 2

Uyển Nhi - Vũ Phượng
05/12/2025 05:06 GMT+7

TP.HCM dừng vốn ODA, ưu tiên nhà thầu trong nước làm metro số 2, áp dụng cơ chế đặc thù và công nghệ châu Âu.

Chiều 4.11, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đã có văn bản phản hồi báo chí, thông tin về định hướng đầu tư đối với dự án tuyến metro số 2.

Theo đó, Thành ủy và UBND TP.HCM đã thống nhất dừng sử dụng vốn ODA và chuyển sang dùng toàn bộ vốn ngân sách thành phố để triển khai dự án.

Ưu tiên nhà thầu trong nước làm metro số 2, áp dụng cơ chế đặc thù

Cùng với việc thay đổi nguồn vốn, dự án metro số 2 được Ban Chỉ đạo phát triển metro TP.HCM và UBND TP.HCM áp dụng hàng loạt cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt là các quy định của Nghị quyết 188 của Quốc hội, luật Đấu thầu sửa đổi và luật Đường sắt.

Theo đó, nhà thầu thực hiện dự án được ưu tiên là các nhà thầu trong nước có đủ năng lực và kinh nghiệm. Việc triển khai sẽ gắn với mục tiêu nội địa hóa, đồng thời tiếp nhận công nghệ từ nhà thầu nước ngoài nhằm nâng cao năng lực ngành đường sắt đô thị trong nước.

Trong tháng 10.2025, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM và các đơn vị tư vấn đã tổ chức hội nghị quốc tế nhằm cung cấp thông tin và tham vấn chiến lược lựa chọn nhà thầu tổng thể cho gói thầu EPC.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đã báo cáo UBND TP.HCM đề xuất áp dụng mô hình EPC (nhà thầu thực hiện toàn bộ từ thiết kế kỹ thuật, cung ứng vật tư - thiết bị đến thi công và chạy thử nghiệm, bàn giao - PV).

TP.HCM ưu tiên nhà thầu trong nước làm metro số 2- Ảnh 1.

Hướng tuyến metro số 2 theo quy hoạch

ẢNH: MAUR

Công nghệ châu Âu, đoàn tàu tự động hóa GoA4

Trong quá trình triển khai thiết kế FEED (thiết kế kỹ thuật tổng thể), UBND TP.HCM đã chấp thuận phương án công nghệ cho metro số 2 theo hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, bao gồm đoàn tàu có mức độ tự động hóa cao nhất - GoA4 (là cấp độ tự động hóa cao nhất cho tàu điện ngầm, trong đó tàu vận hành hoàn toàn tự động, không cần người lái trên tàu - PV) phù hợp xu hướng thế giới hiện nay.

Trong mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM, metro số 2 là tuyến xuyên tâm dài nhất, với tổng chiều dài 48 km. Hiện dự án được chia thành 3 giai đoạn, trong đó: giai đoạn 1 (Bến Thành - Tham Lương) dài hơn 11 km, có 9,2 km đi ngầm, phần còn lại trên cao.

TP.HCM ưu tiên nhà thầu trong nước làm metro số 2- Ảnh 2.

Phối cảnh tuyến metro số 2 TP.HCM

ẢNH: MAUR

Khi hoàn thành, tuyến sẽ kết nối khu vực trung tâm thành phố với phía tây bắc, góp phần giảm áp lực giao thông cho các trục đường chính như Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh, Cộng Hòa…

Tuyến metro số 2 TP.HCM với tổng vốn đầu tư gần 47.890 tỉ đồng được phê duyệt từ năm 2010, song do nhiều vướng mắc kéo dài, tiến độ dự án liên tục bị lùi và hiện được xác định hoàn thành vào năm 2030. Dự kiến, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) sẽ khởi công vào giữa tháng 1.2026.

Liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư cho tuyến metro số 3 và số 4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết nhiều nhà đầu tư đã bày tỏ quan tâm và mong muốn tham gia. UBND TP.HCM đã giao Sở Tài chính TP.HCM chủ trì, phối hợp các sở ngành hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tiếp theo.

