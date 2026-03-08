Cháy dãy nhà trong hẻm sâu ở TP.HCM

Ngày 8.3, Công an phường Minh Phụng (quận 11 cũ) phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại khu dân cư trên đường Thái Phiên, gần cầu vượt Cây Gõ.

Hiện trường vụ hỏa hoạn trưa 8.3 ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bốc lên từ căn nhà 2 tầng rộng khoảng 50 m² nằm sâu trong con hẻm rộng hơn 1 m, cách đường lớn khoảng 15 m. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong căn nhà không có người.

Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan sang 3 căn nhà liền kề trong khu dân cư đông đúc, khiến nhiều người dân hoảng hốt chạy ra ngoài và tìm cách di dời tài sản.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Do con hẻm nhỏ và sâu, xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp nên các chiến sĩ phải kéo vòi rồng từ ngoài vào bên trong để dập lửa.

Dãy nhà xảy ra cháy nằm trong hẻm nhỏ và sâu ẢNH: CTV

Sau khoảng 30 phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong nhưng khiến nhiều căn nhà bị thiệt hại.

Ghi nhận từ trên cao cho thấy khu vực cháy nằm giữa dãy nhà lợp tôn san sát. Sau vụ hỏa hoạn, phần mái của căn nhà phát cháy bị sập xuống, nhiều tấm tôn cháy đen, cong vênh. Bên trong, kết cấu mái và gác bị thiêu rụi, chỉ còn lại khung sắt và đống đổ nát. Khói trắng vẫn âm ỉ bốc lên giữa các mái nhà liền kề.

Các căn nhà xung quanh có diện tích khoảng 30 m² mỗi căn cũng bị cháy lan phần gác và mái tôn. Nhiều tấm tôn bị sức nóng làm biến dạng, võng xuống, một số vật dụng trong nhà bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.