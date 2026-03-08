Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy dãy nhà trong hẻm sâu ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
08/03/2026 14:44 GMT+7

Cháy căn nhà 2 tầng trong con hẻm nhỏ trên đường Thái Phiên, gần cầu vượt Cây Gõ (quận 11 cũ), lan sang 3 căn nhà bên cạnh, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Ngày 8.3, Công an phường Minh Phụng (quận 11 cũ) phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại khu dân cư trên đường Thái Phiên, gần cầu vượt Cây Gõ.

Cháy dãy nhà trong hẻm sâu ở TP.HCM - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỏa hoạn trưa 8.3

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bốc lên từ căn nhà 2 tầng rộng khoảng 50 m² nằm sâu trong con hẻm rộng hơn 1 m, cách đường lớn khoảng 15 m. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong căn nhà không có người.

Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan sang 3 căn nhà liền kề trong khu dân cư đông đúc, khiến nhiều người dân hoảng hốt chạy ra ngoài và tìm cách di dời tài sản.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Do con hẻm nhỏ và sâu, xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp nên các chiến sĩ phải kéo vòi rồng từ ngoài vào bên trong để dập lửa.

Cháy dãy nhà trong hẻm sâu ở TP.HCM - Ảnh 2.

Dãy nhà xảy ra cháy nằm trong hẻm nhỏ và sâu

ẢNH: CTV

Sau khoảng 30 phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong nhưng khiến nhiều căn nhà bị thiệt hại.

Ghi nhận từ trên cao cho thấy khu vực cháy nằm giữa dãy nhà lợp tôn san sát. Sau vụ hỏa hoạn, phần mái của căn nhà phát cháy bị sập xuống, nhiều tấm tôn cháy đen, cong vênh. Bên trong, kết cấu mái và gác bị thiêu rụi, chỉ còn lại khung sắt và đống đổ nát. Khói trắng vẫn âm ỉ bốc lên giữa các mái nhà liền kề.

Các căn nhà xung quanh có diện tích khoảng 30 m² mỗi căn cũng bị cháy lan phần gác và mái tôn. Nhiều tấm tôn bị sức nóng làm biến dạng, võng xuống, một số vật dụng trong nhà bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Ô tô bốc cháy khi đang nằm trên sàn xe cứu hộ ở TP.HCM

Ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang nằm trên sàn xe cứu hộ lưu thông trên đường Võ Chí Công (TP.HCM), khiến phương tiện bị thiêu rụi.

Khám phá thêm chủ đề

cháy Điều Tra cháy nhà hẻm sâu TP.HCM hỏa hoạn Cầu vượt Cây Gõ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận