Liên tiếp cháy cơ sở kinh doanh, Công an TP.HCM cảnh báo khẩn sau tết

Hôm nay (25.2), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM vừa phát cảnh báo khẩn về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh sau Tết Nguyên đán 2026.

Cảnh tan hoang sau vụ cháy quán cà phê - ẩm thực Noong ơi ẢNH: CACC

Gần nhất, chiều 24.2, một vụ cháy xảy ra trên đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long) thiêu rụi 3 cửa hàng kinh doanh đồ gỗ, điện thoại di động và nước giải khát với diện tích khoảng 75 m². Tổng thiệt hại thành tiền đang được thống kê và làm rõ nguyên nhân.

Cũng tại khu vực nói trên (vị trí đối diện), một tiệm bánh ngọt nổi tiếng với diện tích 200 m² cũng bị hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi vào rạng sáng ngày 4.2. Hay quán cà phê – ẩm thực Noong Ơi rộng 2.000 m² tại đường Linh Đông (phường Hiệp Bình) bị cháy lớn hôm 22.2, hậu quả vụ việc làm hư hại nhiều đồ đạc, tài sản trên khoảng 600 m² diện tích kinh doanh.

Hôm 18.2, một nhà kho ở phường Long Bình cũng xảy ra vụ cháy lớn, thiêu rụi vật dụng, tài sản trên hàng trăm m² diện tích.

Điểm chung của các vụ việc là đám cháy bùng phát nhanh, khói lửa dữ dội do tồn trữ nhiều vật liệu dễ cháy trong không gian kín. Thực tế này đặt ra yêu cầu siết chặt các điều kiện an toàn PCCC, đặc biệt trong thời điểm hàng loạt cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Công an TP.HCM đưa ra nhiều khuyến cáo

Trước nguy cơ cháy, nổ tiềm ẩn, Công an TP.HCM đã khuyến cáo tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Theo đó, trước khi tái khởi động dây chuyền, người đứng đầu đơn vị cần chủ động kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, thiết bị, máy móc, vận hành từng công đoạn thay vì mở đồng loạt nhằm tránh quá tải đột ngột gây chập cháy.

Cùng với đó, các cơ sở phải rà soát, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy bằng nước hoặc khí. Kiểm tra bình chữa cháy tại chỗ, phương tiện cứu nạn cứu hộ, bảo đảm lối thoát nạn, đèn sự cố, biển chỉ dẫn luôn thông thoáng, hoạt động tốt. Lực lượng PCCC cơ sở phải thường trực, sẵn sàng xử lý tình huống ngay từ ban đầu.

Vụ cháy lớn thiêu rụi 3 cửa hàng trên đường Đỗ Xuân Hợp, hôm 24.2

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đối với quán cà phê, nhà hàng, quán ăn và các cơ sở kinh doanh dịch vụ, PC07 lưu ý không câu mắc điện tạm bợ; quản lý chặt nguồn lửa, nguồn nhiệt như bếp, thiết bị sinh nhiệt. Không bố trí vật liệu dễ cháy (gỗ trang trí, bàn ghế nhựa, hóa chất…) gần khu vực có nguy cơ phát sinh lửa. Kho chứa hàng, vật dụng cần sắp xếp gọn gàng, bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định.

Đáng chú ý, nhiều vụ cháy thời gian qua cho thấy khi sự cố xảy ra, nếu không có phương tiện và kỹ năng xử lý ban đầu, đám cháy rất dễ bùng phát ngoài tầm kiểm soát. Vì vậy, việc trang bị đầy đủ bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ, đèn pin, mặt nạ phòng độc, thang, dây hạ chậm… cũng như tổ chức tập huấn kỹ năng thoát nạn cho nhân viên là yêu cầu bắt buộc, không thể làm qua loa.

Cháy, nổ luôn tiềm ẩn rủi ro lớn về người và tài sản, nhất là tại các cơ sở chứa nhiều hàng hóa, vật liệu dễ bắt lửa. Bài học từ những vụ hỏa hoạn liên tiếp là lời cảnh tỉnh rõ ràng: Chỉ một sơ suất nhỏ trong sử dụng điện, quản lý nguồn nhiệt hay lơ là kiểm tra hệ thống PCCC cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đám cháy nhà kho ở phường Long Bình ẢNH: CTV

Khi xảy ra sự cố cháy, nổ, người dân cần khẩn trương báo ngay cho lực lượng chức năng qua số 114 để được hỗ trợ kịp thời.