Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy lớn cửa hàng kinh doanh đồ gỗ ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
24/02/2026 16:55 GMT+7

Cơ quan chức năng TP.HCM đang khẩn trương xử lý đám cháy lớn cửa hàng kinh doanh đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp.

Chiều 24.2, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý, làm rõ nguyên nhân và thiệt hại bởi vụ cháy lớn cửa hàng kinh doanh đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long.

- Ảnh 1.

Cháy lớn cửa hàng kinh doanh đồ gỗ ở TP.HCM

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ tiệm chuyên buôn bán giường, tủ, bàn ghế, cửa và kệ gỗ. Phát hiện vụ cháy, người dân xung quanh tri hô, dùng nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ cửa hàng, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Liền kề với cơ sở bị hỏa hoạn là hàng loạt các cửa hàng kinh doanh khác.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực khống chế đám cháy, đồng thời phong tỏa khu vực để phục vụ công tác chữa cháy và điều tra làm rõ.

- Ảnh 2.

Đám cháy lớn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

- Ảnh 3.

Vụ cháy khiến khu dân cư nháo nhào

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bước đầu ghi nhận nhiều tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi, thiệt hại đang được thống kê, nguyên nhân vụ cháy lớn cửa hàng kinh doanh đồ gỗ đang được làm rõ.

Tin liên quan

Cháy lớn quán cà phê nổi tiếng ở TP.HCM, lửa đỏ rực cả khu dân cư

Cháy lớn quán cà phê nổi tiếng ở TP.HCM, lửa đỏ rực cả khu dân cư

Khói lửa bùng phát dữ dội tại một quán cà phê trong hẻm đường Linh Đông (phường Hiệp Bình, TP.HCM), thiêu rụi nhiều tài sản, lực lượng PCCC khẩn trương khống chế đám cháy.

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM cảnh sát PCCC cháy cửa hàng Cháy cửa hàng đồ gỗ Đỗ Xuân Hợp Cháy lớn cửa hàng kinh doanh đồ gỗ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận