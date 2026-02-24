Chiều 24.2, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý, làm rõ nguyên nhân và thiệt hại bởi vụ cháy lớn cửa hàng kinh doanh đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long.

Cháy lớn cửa hàng kinh doanh đồ gỗ ở TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ tiệm chuyên buôn bán giường, tủ, bàn ghế, cửa và kệ gỗ. Phát hiện vụ cháy, người dân xung quanh tri hô, dùng nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ cửa hàng, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Liền kề với cơ sở bị hỏa hoạn là hàng loạt các cửa hàng kinh doanh khác.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực khống chế đám cháy, đồng thời phong tỏa khu vực để phục vụ công tác chữa cháy và điều tra làm rõ.

Đám cháy lớn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vụ cháy khiến khu dân cư nháo nhào ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bước đầu ghi nhận nhiều tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi, thiệt hại đang được thống kê, nguyên nhân vụ cháy lớn cửa hàng kinh doanh đồ gỗ đang được làm rõ.