Vụ cháy quán cà phê nổi tiếng ở TP.HCM: Phường Hiệp Bình báo cáo gì?

Chiều 22.2, UBND phường Hiệp Bình (TP.HCM) đã có báo cáo ban đầu về vụ cháy quán cà phê, ẩm thực nổi tiếng trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũ.

Đám cháy bao trùm quán cà phê, ẩm thực ẢNH: CTV

Theo báo cáo, khoảng 9 giờ 15 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại quán cà phê Nọong Ơi (thuộc Công ty TNHH Sapa Thủ Đức) trong hẻm đường Linh Đông, phường Hiệp Bình.

Quán có tổng diện tích mặt bằng khoảng 2.000 m2 với diện tích sàn xây dựng khoảng 1.000 m2, chủ yếu kết cấu khung thép, mái bạt nhựa.

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy ẢNH: CTV

Bước đầu, theo lời khai của nhân viên, đám cháy xuất phát từ khu vực kho ở tầng trệt, nơi chứa vật dụng, ly giấy, cà phê và các vật liệu dễ cháy, song chưa rõ nguyên nhân.

Thời điểm xảy ra sự cố, một số nhân viên và người dân đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành do nơi này có nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa lan nhanh, bùng phát dữ dội.

Khi ngọn lửa được lực lượng PCCC dập tắt, thống kê ban đầu cho thấy, diện tích bị cháy khoảng 600 m2 công trình, bao gồm khu vực ăn uống và khu pha chế, cà phê giải khát; phần còn lại khoảng 400 m2 cùng các khu vực lân cận bị ảnh hưởng.

Vụ cháy không gây thương vong, song thiêu rụi nhiều tài sản bên trong quán như mái bạt nhựa kéo, bàn ghế gỗ và các vật dụng trang trí...

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan công an điều tra, thống kê.

Vụ cháy lớn khiến khói lửa bốc cao ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 9 giờ sáng 22.2, đám cháy lớn bùng phát tại quán cà phê, ẩm thực nổi tiếng trong hẻm đường Linh Đông, phường Hiệp Bình khiến khu dân cư nháo nhào.

Được biết, đây là quán cà phê, ẩm thực nổi tiếng tại khu vực thành phố Thủ Đức cũ, nổi bật với không gian dã ngoại gần gũi thiên nhiên, thu hút đông đảo bạn trẻ và gia đình đến thư giãn, check-in. Trước đây, quán có tên là Nhà Bên Suối, sau đó đổi thành Nọong Ơi.