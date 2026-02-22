Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ cháy quán cà phê nổi tiếng ở TP.HCM: Phường Hiệp Bình báo cáo gì?

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
22/02/2026 18:44 GMT+7

Đám cháy xuất phát từ khu vực kho tầng trệt rồi lan rộng, thiêu rụi khoảng 600 mét vuông công trình quán cà phê, ẩm thực nổi tiếng trên địa bàn phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Chiều 22.2, UBND phường Hiệp Bình (TP.HCM) đã có báo cáo ban đầu về vụ cháy quán cà phê, ẩm thực nổi tiếng trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũ.

UBND phường Hiệp Bình báo cáo vụ cháy quán cà phê, ẩm thực nổi tiếng ở TP.HCM - Ảnh 2.

Đám cháy bao trùm quán cà phê, ẩm thực

ẢNH: CTV

Theo báo cáo, khoảng 9 giờ 15 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại quán cà phê Nọong Ơi (thuộc Công ty TNHH Sapa Thủ Đức) trong hẻm đường Linh Đông, phường Hiệp Bình.

Quán có tổng diện tích mặt bằng khoảng 2.000 m2 với diện tích sàn xây dựng khoảng 1.000 m2, chủ yếu kết cấu khung thép, mái bạt nhựa.

UBND phường Hiệp Bình báo cáo vụ cháy quán cà phê, ẩm thực nổi tiếng ở TP.HCM - Ảnh 1.

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy

ẢNH: CTV

Bước đầu, theo lời khai của nhân viên, đám cháy xuất phát từ khu vực kho ở tầng trệt, nơi chứa vật dụng, ly giấy, cà phê và các vật liệu dễ cháy, song chưa rõ nguyên nhân.

Thời điểm xảy ra sự cố, một số nhân viên và người dân đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành do nơi này có nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa lan nhanh, bùng phát dữ dội.

Khi ngọn lửa được lực lượng PCCC dập tắt, thống kê ban đầu cho thấy, diện tích bị cháy khoảng 600 m2 công trình, bao gồm khu vực ăn uống và khu pha chế, cà phê giải khát; phần còn lại khoảng 400 m2 cùng các khu vực lân cận bị ảnh hưởng.

Vụ cháy không gây thương vong, song thiêu rụi nhiều tài sản bên trong quán như mái bạt nhựa kéo, bàn ghế gỗ và các vật dụng trang trí...

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan công an điều tra, thống kê.

UBND phường Hiệp Bình báo cáo vụ cháy quán cà phê, ẩm thực nổi tiếng ở TP.HCM - Ảnh 4.

Vụ cháy lớn khiến khói lửa bốc cao

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 9 giờ sáng 22.2, đám cháy lớn bùng phát tại quán cà phê, ẩm thực nổi tiếng trong hẻm đường Linh Đông, phường Hiệp Bình khiến khu dân cư nháo nhào.

Được biết, đây là quán cà phê, ẩm thực nổi tiếng tại khu vực thành phố Thủ Đức cũ, nổi bật với không gian dã ngoại gần gũi thiên nhiên, thu hút đông đảo bạn trẻ và gia đình đến thư giãn, check-in. Trước đây, quán có tên là Nhà Bên Suối, sau đó đổi thành Nọong Ơi.

Tin liên quan

Cháy lớn quán cà phê nổi tiếng ở TP.HCM, lửa đỏ rực cả khu dân cư

Cháy lớn quán cà phê nổi tiếng ở TP.HCM, lửa đỏ rực cả khu dân cư

Khói lửa bùng phát dữ dội tại một quán cà phê trong hẻm đường Linh Đông (phường Hiệp Bình, TP.HCM), thiêu rụi nhiều tài sản, lực lượng PCCC khẩn trương khống chế đám cháy.

Khám phá thêm chủ đề

cháy quán cà phê TP.HCM ẩm thực Nhà Bên Suối Nọong Ơi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận