Cháy lớn quán cà phê nổi tiếng ở TP.HCM, lửa đỏ rực cả khu dân cư

Sáng 22.2, Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại một quán cà phê nằm trong hẻm đường Linh Đông.

Cháy lớn quán cà phê nổi tiếng ở TP.HCM ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 9 giờ sáng 22.2, người dân phát hiện khói đen cuồn cuộn bốc lên từ tầng trên của quán cà phê. Chỉ trong ít phút, lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực phía trên công trình.

Ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa đỏ rực phun cao qua mái nhà, khói đen dày đặc bốc lên hàng chục mét, bao trùm cả khu dân cư xung quanh. Do công trình có nhiều vật dụng, nội thất bằng gỗ và vật liệu dễ cháy nên lửa lan nhanh, thiêu rụi phần lớn kết cấu phía trên. Một số mảng tường, khung gỗ bị cháy sập, lộ khung sắt bên trong.

Phát hiện cháy, người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy mini tiếp cận dập lửa nhưng bất thành do đám cháy lan quá nhanh. Nhiều người phải di chuyển xe máy và tài sản ra xa khu vực nguy hiểm.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, ngăn cháy lan sang các công trình lân cận. Lực lượng chức năng đồng thời phong tỏa khu vực, đảm bảo an toàn.

Quán bị cháy rụi gần như hoàn toàn

ẢNH: CTV

Đến khoảng 10 giờ, khói vẫn còn bốc nghi ngút từ bên trong. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra, xử lý các điểm còn nguy cơ bùng phát trở lại.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên lúc 10 giờ 50 phút, đại diện cơ quan chức năng phường Hiệp Bình cho biết, vụ cháy không gây thương vong về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản bên trong quán bị thiêu rụi, thiệt hại chưa ước tính thành tiền.

Được biết, đây là quán cà phê - ẩm thực ven suối nổi tiếng tại khu vực thành phố Thủ Đức cũ, nổi bật với không gian dã ngoại gần gũi thiên nhiên, thu hút đông đảo bạn trẻ và gia đình đến thư giãn, check-in.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.