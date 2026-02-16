Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhà ba tầng ở TP.HCM cháy dữ dội đêm giao thừa

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
16/02/2026 23:22 GMT+7

Trong khi nhiều gia đình tất bật đón giao thừa, căn nhà ba tầng ở TP.HCM bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, khói lửa cuồn cuộn giữa khu dân cư khiến nhiều người hoảng loạn.

Tối 16.2 (29 tết), căn nhà ba tầng trên đường số 9, phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) bốc cháy ngùn ngụt khiến nhiều người dân khu vực hoảng hốt.

Nhà ba tầng ở TP.HCM cháy dữ dội đêm giao thừa- Ảnh 1.

Nhà ba tầng ở TP.HCM cháy dữ dội đêm giao thừa

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 21 giờ, khói lửa bốc lên từ tầng ba của căn nhà rộng gần 80 m². Nhiều hộ sống cạnh hiện trường vội hô hoán, dùng bình chữa cháy hỗ trợ dập lửa ngay từ đầu, trong khi khói đen mịt mù bao trùm khu vực xung quanh. 

Người dân sống tại đây cho biết bên trong có bốn người gồm hai vợ chồng và hai trẻ nhỏ. Phát hiện sự việc, tất cả kịp thời tháo chạy xuống dưới trước khi đám cháy lan rộng. Những người xung quanh sau đó đã dùng vòi nước gia dụng hỗ trợ ngăn cháy lan.

Ngay lập tức, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an TP.HCM) điều động xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đội cứu hỏa nhanh chóng dùng vòi rồng phun nước, khống chế đám cháy để tránh lan sang các tầng dưới và nhà kế bên.

Theo người dân, khả năng ban đầu dẫn đến hỏa hoạn là  do chập điện gây cháy tấm nệm phơi trên tầng cao. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

Cháy nhà ở TP.HCM, cảnh sát lao vào lửa dữ cứu 4 người dân thoát nạn

Đám cháy bùng phát lúc rạng sáng 8.2 tại một căn nhà kết hợp kinh doanh ở phường Tân Hưng (quận 7 cũ), khiến khói dày đặc, không lối thoát. Công an TP.HCM kịp thời tiếp cận, giải cứu 2 người lớn và 2 trẻ em thoát ra ngoài.

Khám phá thêm chủ đề

cháy Công An TP.HCM giao thừa Tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận