Tối 16.2 (29 tết), căn nhà ba tầng trên đường số 9, phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) bốc cháy ngùn ngụt khiến nhiều người dân khu vực hoảng hốt.

Nhà ba tầng ở TP.HCM cháy dữ dội đêm giao thừa ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 21 giờ, khói lửa bốc lên từ tầng ba của căn nhà rộng gần 80 m². Nhiều hộ sống cạnh hiện trường vội hô hoán, dùng bình chữa cháy hỗ trợ dập lửa ngay từ đầu, trong khi khói đen mịt mù bao trùm khu vực xung quanh.

Người dân sống tại đây cho biết bên trong có bốn người gồm hai vợ chồng và hai trẻ nhỏ. Phát hiện sự việc, tất cả kịp thời tháo chạy xuống dưới trước khi đám cháy lan rộng. Những người xung quanh sau đó đã dùng vòi nước gia dụng hỗ trợ ngăn cháy lan.

Ngay lập tức, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an TP.HCM) điều động xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đội cứu hỏa nhanh chóng dùng vòi rồng phun nước, khống chế đám cháy để tránh lan sang các tầng dưới và nhà kế bên.

Theo người dân, khả năng ban đầu dẫn đến hỏa hoạn là do chập điện gây cháy tấm nệm phơi trên tầng cao. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.