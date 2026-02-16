Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM bắt người tạt sơn nhà người yêu cũ trong đêm giao thừa

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
16/02/2026 18:45 GMT+7

Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Phạm Ngọc Mỹ Tiên tạt sơn nhà người yêu cũ nhằm trút giận. Sau hơn 5 giờ truy tìm, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (Công an TP.HCM) bắt giữ Tiên khi đang lẩn trốn ở tỉnh Vĩnh Long và tống đạt lệnh bắt tạm giam trong đêm giao thừa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc tạt sơn xảy ra tại một căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thạnh Mỹ Tây), sau 12 tiếng, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM bắt giữ kẻ gây ra vụ việc là Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi, ở phường Thạnh Mỹ Tây).

Công an TP.HCM bắt người tạt sơn nhà người yêu cũ trong đêm giao thừa- Ảnh 1.

Bị can Phạm Ngọc Mỹ Tiên được Công an phường Thạnh Mỹ Tây đưa ra hiện trường tẩy rửa, lau chùi cổng nhà do Tiên tạt sơn

ẢNH: CTV

Ngày 16.2 (29 tết), Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mỹ Tiên về hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Khoảng 6 giờ ngày 13.2 (26 tết), anh N.H.G (ở hẻm 124 Xô Viết Nghệ Tĩnh) bàng hoàng phát hiện ngôi nhà mình đang ở loang lổ các vết sơn từ trong ra ngoài nên đã trình báo Công an phường Thạnh Mỹ Tây.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận thiệt hại nặng nề, cửa chính bám dính mảng sơn vàng lớn; sân và đường trước nhà có nhiều vệt sơn kéo dài; cửa sau và tường hông cũng bị phủ sơn đỏ đậm đặc, chảy dài xuống nền hẻm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã lập hồ sơ ban đầu, xuống ngay hiện trường, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM truy xét đối tượng gây ra vụ việc.

Lên kế hoạch tạt sơn nhà người yêu cũ cho bõ tức

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera an ninh, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp Tổ công tác số 5 - Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng truy xét, xác định được thủ phạm đang lẩn trốn ở xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long. Hơn 12 tiếng sau khi tiếp nhận vụ việc, tối 13.2, Tiên bị Công an phường Thạnh Mỹ Tây phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tiên khai nhận, mâu thuẫn tình cảm bắt nguồn từ tháng 12.2025 giữa Tiên và anh T.A.P (27 tuổi). Sau một thời gian ấm ức, đến đêm 12.2 (25 tết), Tiên nảy sinh ý định tạt sơn nhà anh P. cho bõ tức.

Để thực hiện kế hoạch, khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, Tiên rủ một người quen 14 tuổi tên Ph. đi mua thùng sơn màu xanh và sơn đen với giá 470.000 đồng ở cửa hàng bán đồ điện và xây dựng để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Công an TP.HCM bắt người tạt sơn nhà người yêu cũ trong đêm giao thừa- Ảnh 2.

Bị can Tiên tạt sơn màu vàng và đỏ vào cổng nhà người yêu cũ

ẢNH: CTV

Sau khi mua sơn xong, Tiên và Ph. đi bộ đến nhà của P. ở hẻm 124 Xô Viết Nghệ Tĩnh với mục đích xem cửa nhà của P. màu gì để tạt sơn. 

Cái kết đắng đêm giao thừa

Khảo sát thấy cửa nhà anh P. màu đen, Tiên đã cùng Ph. quay lại cửa hàng đổi từ sơn đen sang màu vàng và đỏ. Sau khi chuẩn bị xong "công cụ", Tiên về nhà thay quần áo kín, đeo khẩu trang màu đen, đội nón để tránh bị nhận diện qua camera rồi quay lại khu vực gây án.

Vào lúc 0 giờ 35 ngày 13.2 (26 tết), Tiên mang theo 2 thùng sơn đến trước nhà của anh P., tạt thẳng vào bộ cửa chính 4 cánh và thềm nhà. Sơn văng tung tóe từ sân ra đến tận lòng đường .

Công an TP.HCM bắt người tạt sơn nhà người yêu cũ trong đêm giao thừa- Ảnh 3.

Bị can Tiên

ẢNH: CTV

Chưa dừng lại, Tiên tiếp tục vòng ra hẻm bên hông, dùng sơn đỏ tạt vào cửa kéo phía sau và bờ tường nhà người yêu cũ. Sau khi tạt sơn xong, Tiên để lại 2 thùng sơn và rời khỏi khu vực phi tang bộ quần áo, khẩu trang, nón mặc lúc tạt sơn để tránh bị công an phát hiện. Đến 3 giờ cùng ngày, Tiên trốn về quê ăn tết ở tỉnh Vĩnh Long. Đến tối cùng ngày, sau 12 giờ gây án, công an bắt giữ Tiên đưa về trụ sở công an làm rõ hành vi.

Công an TP.HCM bắt người tạt sơn nhà người yêu cũ trong đêm giao thừa- Ảnh 4.

Bị can Tiên đi tạt sơn nhà người yêu cũ bị camera nhà người dân ghi lại

ẢNH: CTV

Ngày 14.2, Công an phường Thạnh Mỹ Tây yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự phường Thạnh Mỹ Tây định giá tài sản bị thiệt hại. Ngày 15.2, kết luận định giá xác định tài sản bị thiệt hại có giá trị hơn 22 triệu đồng vào thời điểm xảy ra sự việc.

Tại cơ quan công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước thời khắc giao thừa, sau thời gian tích cực truy xét, củng cố tài liệu chứng cứ khẩn trương, khách quan, Công an phường Thạnh Mỹ Tây tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Tiên vì hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Đây cũng là bài học đắt giá cho những người trẻ thiếu kiềm chế, dùng hành vi vi phạm pháp luật để giải quyết các mâu thuẫn cá nhân.

