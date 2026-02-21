Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Điều tra vụ người đàn ông tử vong tại quán cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám

Trần Kha
Trần Kha
21/02/2026 10:15 GMT+7

Vụ người đàn ông tử vong tại quán cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám (TP.HCM) đang thu hút sự chú ý. Công an đã phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.


Sáng 21.2, Công an phường Tân Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong tại quán cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám.

Điều tra vụ người đàn ông tử vong tại quán cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường quán cà phê để khám nghiệm

ẢNH: CTV

Sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong tại quán cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình, TP.HCM) nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường quán cà phê để thực hiện các công tác khám nghiệm. Qua xác minh bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là ông T.T.V (47 tuổi, ở TP.HCM).

Hơn 9 giờ cùng ngày, hiện trường vẫn đang được phong tỏa. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera khu vực lân cận để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc thu hút sự theo dõi của nhiều người dân hiếu kỳ xung quanh khu vực đường Hoàng Hoa Thám. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

