Thời sự

TP.HCM: Công an tìm thân nhân người đàn ông tử vong trên đường Tô Ký

Trần Kha
Trần Kha
10/08/2025 18:13 GMT+7

Người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân được người dân phát hiện trên đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận nên báo công an.

Ngày 10.8, Công an phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ), TP.HCM phối hợp các đơn vị chức năng liên quan điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân, được người dân phát hiện trên đường Tô Ký. Công an cũng đang tìm thân nhân người đàn ông tử vong này.

TP.HCM: Công an tìm thân nhân người đàn ông tử vong trên đường Tô Ký- Ảnh 1.

Khu vực phát hiện người đàn ông tử vong

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 6 giờ ngày 8.8, anh T.Q.T (32 tuổi) mở cửa nhà để chuẩn bị bán vé số thì thấy một người đàn ông nằm bất động trên đường Tô Ký, khu phố 7, phường Đông Hưng Thuận.

Kiểm tra, anh T. phát hiện người này đã tử vong nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận cho phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Theo đó, người đàn ông tử vong không mang giấy tờ tùy thân, khoảng 35 đến 40 tuổi, vóc người gầy, cao khoảng 1,65 m, mặc quần jeans đen, áo khoác xám nhạt.

TP.HCM: Công an tìm thân nhân người đàn ông tử vong trên đường Tô Ký- Ảnh 2.

Công an đang tìm thân nhân người đàn ông tử vong

ẢNH: CTV

Ai biết thông tin hoặc là thân nhân của người đàn ông tử vong nói trên liên hệ Công an phường Đông Hưng Thuận (số 3 đường DN6, khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) để phối hợp giải quyết.

Khám phá thêm chủ đề

người đàn ông phong tỏa hiện trường tử vong bán vé số đường tô ký Công an phường Đông Hưng Thuận người đàn ông tử vong Đông Hưng Thuận
