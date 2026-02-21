Cao tốc TP.HCM - Vân Phong ken đặc xe sau tết: CSGT phát cảnh báo

Ngày 21.2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, trong cao điểm kiểm soát trật tự an toàn giao thông dịp tết, lực lượng CSGT liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vi phạm nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc.

Nhiều xe khách chạy quá tốc độ trên cao tốc vị CSGT xử lý ẢNH: C08

Theo đó, ngày 20.2, tổ CSGT thuộc Đội 6, khi thực hiện kế hoạch kiểm soát xe kinh doanh vận tải đã dừng kiểm tra xe ô tô khách biển số 78F - 001.xx (loại 36 chỗ) lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 lỗi vi phạm nghiêm trọng: Tài xế có GPLX hạng D2 nhưng điều khiển xe 36 chỗ.

Theo quy định, hạng D2 chỉ được điều khiển xe đến 29 chỗ (không kể chỗ của người lái). Xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái nhưng không có tác dụng khi tham gia giao thông. Xe có gắn thiết bị giám sát hành trình nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định.

Căn cứ Nghị định 168/2024, tài xế bị CSGT phạt 19 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày vì vi phạm về GPLX không phù hợp; phạt 1,5 triệu đồng vì thiết bị ghi nhận hình ảnh không hoạt động; phạt 4 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX vì thiết bị giám sát hành trình không hoạt động. Tổng tiền phạt đối với tài xế là 24,5 triệu đồng.

Chủ phương tiện cũng bị CSGT phạt 58 triệu đồng vì là tổ chức giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; phạt 11 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng vì sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe theo quy định; phạt 11 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng vì sử dụng phương tiện kinh doanh vận tải không lắp thiết bị giám sát hành trình của xe. Tổng tiền phạt đối với chủ xe là 80 triệu đồng.

CSGT niêm phong, tạm giữ xe khách vì tài xế không có bằng lái phù hợp ẢNH: C08

Như vậy, tổng mức xử phạt đối với cả lái xe và chủ phương tiện lên tới 104,5 triệu đồng; phương tiện bị tạm giữ 7 ngày theo quy định.

Cùng ngày, trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong, CSGT đã phát hiện và xử lý 49 trường hợp vi phạm tốc độ, gồm: 18 trường hợp vi phạm từ 5 km/giờ đến dưới 10 km/giờ; 25 trường hợp vi phạm từ 10 km/giờ đến 20 km/giờ; 5 trường hợp vi phạm từ 20 km/h đến 35 km/giờ; 1 trường hợp vi phạm trên 35 km/giờ.

Trong cao điểm trước, trong và sau tết, trên cao tốc này CSGT ghi nhận nhiều xe ô tô chạy quá tốc độ, cao điểm có ngày CSGT phát hiện 69 trường hợp vi phạm, trong đó có tới 41 trường hợp là xe khách.

Cạnh đó, có trường hợp xe khách chở quá số khách quy định đã bị hành khách phản ánh về Cục CSGT, sau đó lực lượng dừng xe xử lý.

CSGT khuyến cáo lưu thông cao tốc sau kỳ nghỉ tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, lưu lượng phương tiện di chuyển trên các tuyến cao tốc hướng về TP.HCM, Đồng Nai... và các tỉnh phía Nam dự báo tăng mạnh khi người dân quay lại làm việc, học tập.

Trước tình hình đó, Cục CSGT đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt là hành vi chuyển làn không bật tín hiệu báo trước - lỗi vi phạm tưởng chừng nhỏ nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo CSGT, bắt đầu từ ngày 21.2 (mùng 5 tết), lượng xe lưu thông trên các tuyến cao tốc từ Khánh Hòa đến TP.HCM sẽ tăng cao do người dân kết thúc kỳ nghỉ tết. Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt chú ý đến việc giữ khoảng cách an toàn và chuyển làn đúng quy định.

CSGT nhận định, hành vi không giữ khoảng cách an toàn được xem là "bẫy tai nạn liên hoàn", là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Các tuyến cao tốc như TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây - Phan Thiết có tốc độ tối đa lên tới 120 km/giờ ; tuyến Phan Thiết - Vĩnh Hảo - Cam Lâm - Nha Trang - Vân Phong có tốc độ tối đa 90 km/giờ. Ở tốc độ cao, chỉ cần xe phía trước phanh gấp hoặc xảy ra sự cố nhỏ, các phương tiện phía sau nếu không giữ khoảng cách an toàn rất dễ dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Một trường hợp chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên cao tốc bị cảnh sát giao thông mời lên lập biên bản

Chỉ huy Đội 6 cho biết, nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc tài xế không giữ khoảng cách hoặc chuyển làn không bật tín hiệu là do tâm lý chủ quan và thói quen lái xe trong đô thị. Nhiều tài xế vẫn giữ thói quen di chuyển ở tốc độ thấp như trong nội thành, cho rằng chỉ cần quan sát gương chiếu hậu là có thể chuyển làn ngay, trong khi trên cao tốc, phương tiện có thể tiếp cận nhau với tốc độ rất nhanh.

Ngoài ra, tình trạng mệt mỏi sau hành trình dài từ TP.HCM về miền Trung, miền Bắc và ngược lại cũng làm giảm khả năng tập trung, khiến tài xế thao tác theo phản xạ mà quên bật tín hiệu chuyển làn.

Bên cạnh đó, việc thuê xe tự lái hoặc mượn xe ngày càng phổ biến, trong khi nhiều người chưa có kinh nghiệm di chuyển trên cao tốc, chưa nắm vững quy tắc về làn đường, tốc độ, khoảng cách an toàn và quy trình ra vào cao tốc cũng là nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, hành vi chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên cao tốc bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX; trường hợp gây tai nạn có thể bị phạt từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Tài xế dùng tay cầm và sử dụng điện thoại bị CSGT trích xuất camera buồng lái xử phạt ẢNH: C08

Để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng, CSGT khuyến cáo người dân khi lưu thông trên cao tốc cần tuyệt đối tuân thủ quy định: giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường, đúng tốc độ; không quay đầu xe, lùi xe hoặc đi ngược chiều; không sử dụng điện thoại khi lái xe; khi chuyển làn phải bật tín hiệu báo trước và quan sát kỹ các phương tiện xung quanh. Việc chấp hành nghiêm các quy định không chỉ giúp giảm thiểu tai nạn giao thông mà còn góp phần bảo đảm giao thông thông suốt trong thời điểm cao điểm sau tết.