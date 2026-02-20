Chiều mùng 4 tết, quốc lộ 1 đông nghẹt người dân từ miền Tây trở lại TP.HCM

Chiều mùng 4 tết (ngày 20.2), hàng ngàn người dân từ các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp… trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ dài ngày.

Ghi nhận vào khoảng 15 giờ, tại khu vực ngã ba Trung Lương (tỉnh Đồng Tháp), dòng xe đông đúc từ các tỉnh miền Tây bắt đầu đổ dồn về hướng TP.HCM. Tại đây, trên tuyến quốc lộ 1, ô tô, xe khách, xe máy... chở lỉnh kỉnh hành lý nối dài, di chuyển chậm qua các nút giao trọng điểm.

Tại địa phận xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp xe cộ nối đuôi nhau kéo dài, di chuyển chậm. Tương tự tại xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh cũng trong tình trạng các đông đúc phương tiện di chuyển. Càng về sát địa phận TP.HCM, mật độ phương tiện lại ít dần, mật độ lưu thông giảm rõ rệt, đường rất thông thoáng.

Tuy mật độ phương tiện trong chiều mùng 4 tết tăng nhanh, đông đúc nhưng trên tuyến quốc lộ 1 từ ngã ba Trung Lương đến TP.HCM không xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Nhiều người cho biết tranh thủ rời quê sớm để tránh cảnh kẹt xe cũng như sớm trở lại thành phố ổn định, có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào công việc ngày đầu năm. Trên các xe máy, ngoài ba lô, túi xách còn buộc thêm thùng quà quê, bánh kẹo, trái cây của mùa tết.

Tại các điểm dừng chân ven đường, quán nước, trạm xăng hoạt động nhộn nhịp hơn thường ngày. Người đi đường tranh thủ nghỉ ngơi, ăn vội bữa xế trước khi tiếp tục hành trình dài vào thành phố. Lực lượng chức năng được bố trí tại các giao lộ lớn để phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế tình trạng ùn ứ cục bộ khi lượng xe tăng cao vào giờ cao điểm buổi chiều.

