Chiều mùng 4 tết, quốc lộ 1 đông nghẹt người dân từ miền Tây trở lại TP.HCM

Phạm Hữu
20/02/2026 18:40 GMT+7

Dù còn đến 2 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 nhưng mới mùng 4 tết, người dân từ các tỉnh miền Tây đã ùn ùn trở lại TP.HCM.

Chiều mùng 4 tết (ngày 20.2), hàng ngàn người dân từ các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp… trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ dài ngày.

Ghi nhận vào khoảng 15 giờ, tại khu vực ngã ba Trung Lương (tỉnh Đồng Tháp), dòng xe đông đúc từ các tỉnh miền Tây bắt đầu đổ dồn về hướng TP.HCM. Tại đây, trên tuyến quốc lộ 1, ô tô, xe khách, xe máy... chở lỉnh kỉnh hành lý nối dài, di chuyển chậm qua các nút giao trọng điểm.

Tại địa phận xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp xe cộ nối đuôi nhau kéo dài, di chuyển chậm. Tương tự tại xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh cũng trong tình trạng các đông đúc phương tiện di chuyển. Càng về sát địa phận TP.HCM, mật độ phương tiện lại ít dần, mật độ lưu thông giảm rõ rệt, đường rất thông thoáng.

Chiều mùng 4 tết, quốc lộ 1 đông nghẹt người các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM - Ảnh 1.

Chiều mùng 4 tết, hàng ngàn người dân từ các tỉnh miền Tây ồ ạt trở lại TP.HCM dù còn trong kỳ nghỉ tết

ẢNH: PHẠM HỮU

Chiều mùng 4 tết, quốc lộ 1 đông nghẹt người các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM - Ảnh 2.

Tại địa phận xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp xe cộ nối đuôi nhau, kéo dài nhiều cây số

ẢNH: PHẠM HỮU

Chiều mùng 4 tết, quốc lộ 1 đông nghẹt người các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM - Ảnh 3.

Các phương tiện xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng CSGT khi đến các giao lộ trên quốc lộ 1

ẢNH: PHẠM HỮU

Chiều mùng 4 tết, quốc lộ 1 đông nghẹt người các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM - Ảnh 4.

Người dân lỉnh kỉnh va li, túi trở lại thành phố

ẢNH: PHẠM HỮU

Tuy mật độ phương tiện trong chiều mùng 4 tết tăng nhanh, đông đúc nhưng trên tuyến quốc lộ 1 từ ngã ba Trung Lương đến TP.HCM không xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Nhiều người cho biết tranh thủ rời quê sớm để tránh cảnh kẹt xe cũng như sớm trở lại thành phố ổn định, có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào công việc ngày đầu năm. Trên các xe máy, ngoài ba lô, túi xách còn buộc thêm thùng quà quê, bánh kẹo, trái cây của mùa tết.

Tại các điểm dừng chân ven đường, quán nước, trạm xăng hoạt động nhộn nhịp hơn thường ngày. Người đi đường tranh thủ nghỉ ngơi, ăn vội bữa xế trước khi tiếp tục hành trình dài vào thành phố. Lực lượng chức năng được bố trí tại các giao lộ lớn để phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế tình trạng ùn ứ cục bộ khi lượng xe tăng cao vào giờ cao điểm buổi chiều.

Chiều mùng 4 tết, quốc lộ 1 đông nghẹt người các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM - Ảnh 5.

Xe cộ đông đúc trên tuyến quốc lộ 1 đi qua địa phận xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

ẢNH: PHẠM HỮU

Chiều mùng 4 tết, quốc lộ 1 đông nghẹt người các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM - Ảnh 6.

Đông nhất trên tuyến quốc lộ 1 là người đi xe máy

ẢNH: PHẠM HỮU

Chiều mùng 4 tết, quốc lộ 1 đông nghẹt người các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM - Ảnh 7.

Ở khu vực cầu Voi, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh ô tô, xe khách nối đuôi nhau kéo dài

ẢNH: PHẠM HỮU

Chiều mùng 4 tết, quốc lộ 1 đông nghẹt người các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM - Ảnh 8.

Khu vực cầu Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

ẢNH: PHẠM HỮU

Chiều mùng 4 tết, quốc lộ 1 đông nghẹt người các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM - Ảnh 9.

Tại khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh, thuộc địa phận TP.HCM các phương tiện di chuyển đã giảm bớt, giao thông thông thoáng vào chiều mùng 4 tết

ẢNH: PHẠM HỮU



Chiều mùng 2 tết: Bất ngờ 'biển người' ở Bến xe Miền Tây

Chiều mùng 2 tết: Bất ngờ 'biển người' ở Bến xe Miền Tây

Trưa và chiều mùng 2 tết, Bến xe Miền Tây đông nghẹt người từ TP.HCM về lại miền Tây ăn tết cùng gia đình. Vì sao vậy?

Miền Tây mùng 4 tết trở lại TP.HCM nghỉ tết bính ngọ tỉnh Đồng Tháp cầu bến lức
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
