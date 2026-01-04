Người miền Tây ùn ùn trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chiều nay, 4.1 tại cửa ngõ phía tây của TP.HCM có rất đông người từ các tỉnh miền tây như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ… quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Khoảng 17 giờ, dòng người từ các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Trên quốc lộ 1, đoạn thuộc địa phận TP.HCM, lượng xe tăng rõ rệt so với những ngày trước, chủ yếu là xe máy chở theo hành lý lỉnh kỉnh và ô tô cá nhân.
Cao nhất là người đi xe máy, kế đến là các phương tiện ô tô và xe khách. Nơi đông đúc xe cộ nhất từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đến cầu Bình Điền bởi nơi đây tập trung các phương tiện từ các nhánh quốc lộ và cao tốc.
Tuy nhiên, nhờ người dân chủ động trở lại thành phố sớm, lưu lượng phương tiện phân bổ đều theo khung giờ nên giao thông vẫn giữ được nhịp ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.
Tại nhiều nút giao, lực lượng CSGT túc trực điều tiết, hướng dẫn phương tiện di chuyển, giúp dòng xe nối dài thông suốt. Không khí trở lại thành phố sau kỳ nghỉ nhẹ nhàng và không còn cảnh kẹt xe căng thẳng thường thấy vào những ngày cao điểm.
