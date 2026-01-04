Người miền Tây ùn ùn trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chiều nay, 4.1 tại cửa ngõ phía tây của TP.HCM có rất đông người từ các tỉnh miền tây như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ… quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Khoảng 17 giờ, dòng người từ các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Trên quốc lộ 1, đoạn thuộc địa phận TP.HCM, lượng xe tăng rõ rệt so với những ngày trước, chủ yếu là xe máy chở theo hành lý lỉnh kỉnh và ô tô cá nhân.

Cao nhất là người đi xe máy, kế đến là các phương tiện ô tô và xe khách. Nơi đông đúc xe cộ nhất từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đến cầu Bình Điền bởi nơi đây tập trung các phương tiện từ các nhánh quốc lộ và cao tốc.

Chiều 4.1, người dân ở các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM để tiếp tục học tập, làm việc sau kỳ nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng 17 giờ, tại cầu vượt Nguyễn Văn Linh, xe cộ khá đông đúc, di chuyển chen chúc nhau ẢNH: PHẠM HỮU

Cũng tại đoạn cầu vượt Nguyễn Văn Linh đón lượng phương tiện lớn từ nhiều nơi cùng đổ dồn về ẢNH: PHẠM HỮU

Ở cửa ngõ phía tây, lượng người đi xe máy từ các tỉnh miền Tây chiếm đa số người trở lại TP.HCM vào chiều nay 4.1 ẢNH: PHẠM HỮU

Tuy nhiên, nhờ người dân chủ động trở lại thành phố sớm, lưu lượng phương tiện phân bổ đều theo khung giờ nên giao thông vẫn giữ được nhịp ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Tại nhiều nút giao, lực lượng CSGT túc trực điều tiết, hướng dẫn phương tiện di chuyển, giúp dòng xe nối dài thông suốt. Không khí trở lại thành phố sau kỳ nghỉ nhẹ nhàng và không còn cảnh kẹt xe căng thẳng thường thấy vào những ngày cao điểm.

Nhiều người đi xe máy tỏ ra khá mệt mỏi khi di chuyển quãng đường dài, trong nhiều giờ mới đến được địa phận TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Dù chiều nay các phương tiện đi lại đông đúc nhưng trên đoạn quốc lộ 1 không xảy ra tình trạng kẹt xe ẢNH: PHẠM HỮU

Đến khoảng 17 giờ 30, lượng xe đổ về TP.HCM ngày càng đông hơn ẢNH: PHẠM HỮU