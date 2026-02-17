CSGT TP.HCM phạt hàng loạt người vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ mùng 1 tết

Chiều tối 17.2, tức mùng 1 tết, Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết, những ngày Tết Bính Ngọ năm 2026, CSGT ghi nhận đa số người tham gia giao thông chấp hành các quy định của pháp luật.



Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tình trạng một số người dân điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn hoặc lợi dụng thời điểm đường vắng để chạy quá tốc độ quy định.

Đây là hai trong số các nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn trưa mùng 1 tết ẢNH: PC08

Qua công tác tuần tra, kiểm soát trong cao điểm tết, Đội CSGT An Sương đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Riêng trong đêm giao thừa và ngày mùng 1 tết, đơn vị đã lập biên bản xử lý 61 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; 25 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ.

Điều này cho thấy tình trạng sử dụng rượu, bia rồi lái xe vẫn còn diễn ra và có thể xuất hiện vào bất kỳ vào thời điểm nào trong ngày tết, không phân biệt ngày hay đêm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Đáng lưu ý, vi phạm về tốc độ tuy thường bị xem nhẹ khi đường sá thông thoáng trong dịp tết nhưng lại là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của tai nạn giao thông.

Theo CSGT, việc điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép làm giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống và quãng đường phanh an toàn, dẫn đến nguy cơ xảy ra va chạm với hậu quả nặng nề.

Vi phạm tốc độ là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông ẢNH: PC08

CSGT kiểm tra nồng độ cồn xuyên suốt

Thực tế xử lý trong những ngày đầu năm cho thấy ý thức chấp hành quy định về tốc độ của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn hạn chế, đòi hỏi lực lượng CSGT phải tiếp tục tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm, từ xa.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, Đội CSGT An Sương tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, xác định xử lý vi phạm nồng độ cồn và tốc độ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong đợt cao điểm.

Theo đó, công tác tuần tra, kiểm soát được tổ chức khép kín địa bàn, tăng cường vào các khung giờ dễ phát sinh vi phạm; việc kiểm tra, xử lý được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đồng thời, CSGT sử dụng hiệu quả các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như máy đo nồng độ cồn, hệ thống giám sát và ghi hình tốc độ để phát hiện, xử lý vi phạm khách quan, minh bạch; kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp tại cơ sở, vận động người dân tuyệt đối chấp hành nguyên tắc "Đã uống rượu, bia - không lái xe", tuân thủ tốc độ khi tham gia giao thông.

Tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu người điều khiển phương tiện chủ quan, vi phạm quy định về nồng độ cồn và tốc độ. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và cộng đồng bằng việc chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt trong những ngày tết và thời gian sau tết.