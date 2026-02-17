Đi chùa đầu năm: Làm sao để điều mình 'xin' thành hiện thực?

Với không ít gia đình, đi chùa đầu năm như một cách mở đầu năm mới nhẹ nhàng, thanh thản. Bên cạnh đó, cũng có người sắp xếp đặt mục tiêu để trong tháng giêng có thể đi hết 10 chùa "hành hương thập tự" như một nét văn hóa dân gian quen thuộc, gắn với niềm tin giản dị rằng đầu năm đi cho đủ, lòng cũng thấy yên hơn.



Nhiều người Việt đi chùa đầu năm ngay trong đêm giao thừa ẢNH: DIỆU MI

Vì sao người Việt đi chùa đầu năm?

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện chủ tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, TP.HCM) cho biết, người Việt tin rằng "đầu xuôi thì đuôi lọt", nên ngày mùng 1 tết mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chính vì vậy, nhiều người chọn đi chùa ngay từ sáng sớm, không phải để cầu tài lộc theo nghĩa vật chất, mà để tìm một không gian thanh tịnh, giúp tâm mình lắng xuống, chuẩn bị một khởi đầu an ổn cho cả năm.

"Người ta đến chùa đầu năm là để tiếp xúc với nơi không có khổ đau, không có hơn thua, không có phiền não. Nhìn hình tướng Đức Phật, nghe tiếng chuông, ngửi mùi hương trầm, thấy hoa nở trong chùa… tự nhiên lòng nhẹ lại", thượng tọa chia sẻ.

Đêm giao thừa, khuôn viên các chùa đã tấp nập người đến lạy Phật ẢNH: DIỆU MI

Theo thượng tọa Thích Trí Chơn, nhu cầu đi chùa đầu năm xuất phát từ tâm lý rất đời thường: con người luôn mong được bình an, sức khỏe, may mắn. Khi mang những mong ước đó, họ tự nhiên tìm đến nơi được xem là hội tụ của sự thanh khiết và thiện lành - đó chính là chùa.

"Dù có đức tin tôn giáo hay không, người ta vẫn tìm đến chùa, vì chùa là nơi biểu tượng cho cái đẹp, cái hiền, cái an. Người ta tránh những nơi ồn ào, rối rắm, để chọn một nơi yên tĩnh cho ngày đầu năm", thượng tọa chia sẻ.

Thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ tu viện Khánh An ẢNH: DIỆU MI

Trong không gian chùa, mọi giác quan đều được xoa dịu khi mắt thấy tượng Phật hiền hòa, tai nghe tiếng chuông ngân, mũi ngửi hương trầm, thân bước đi chậm rãi trong sân chùa. Tất cả tạo nên cảm giác được "sâm ướp thân tâm", giúp con người tạm gác lại những áp lực của đời sống thường nhật.

Đi chùa không phải để "xin", mà để "sửa mình"

Một quan niệm phổ biến là đi chùa để xin: xin bình an, xin tài lộc, xin thành công. Tuy nhiên, theo thượng tọa Thích Trí Chơn, tinh thần cốt lõi của Phật giáo không nằm ở việc cầu xin, mà ở sự chuyển hóa từ chính bản thân mỗi người.

"Thay vì xin cho con được bình an, hãy nguyện sống sao để không gây bất an cho mình và cho người khác. Chỉ cần không làm khổ mình, không làm khổ người, thì bình an đã bắt đầu hình thành", thượng tọa Trí Chơn phân tích.

Phật tử thành kính lễ Phật đầu năm ẢNH: DIỆU MI

Đi chùa vì thế trở thành dịp để mỗi người soi lại chính mình xem một năm qua đã sống ra sao, có gây tổn thương cho ai không, có sống tử tế với người thân và xã hội hay chưa. Nếu chỉ thắp hương, lạy Phật mà không thay đổi cách sống, thì sự bình an chỉ dừng lại ở cảm xúc nhất thời.

Theo viện chủ tu viện Khánh An, một năm mới giống như một trang giấy trắng. Việc bước vào chùa đầu năm chính là cách con người chọn môi trường năng lượng cho mình. Người ta tin rằng đến nơi linh thiêng, thanh tịnh thì mình cũng được thấm vào cái thanh tịnh đó. Cả năm sẽ bớt nóng nảy, bớt phiền não, bớt tranh chấp.

Từ góc nhìn tâm lý, đây cũng là một liệu pháp tinh thần hiệu quả vì giúp con người khởi đầu năm mới bằng trạng thái nhẹ nhàng, an ổn và có định hướng sống tích cực hơn.

Thượng tọa Thích Trí Chơn cho rằng, đi chùa không cần mâm cao cỗ đầy, không cần lễ vật cầu kỳ. Điều quan trọng nhất là tâm thành và sự tỉnh thức. Vị sư thầy cho rằng, chỉ cần một nén hương, một nụ cười, một lời chúc chân thành với người bên cạnh cũng đủ là tết.

Tóm lại, viện chủ tu viện Khánh An cho rằng, người Việt đi chùa ngày tết không phải để "mua may bán rủi", mà đó chính là để quay về với chính mình, gột bớt những mệt mỏi của năm cũ, và bước sang năm mới bằng một tâm thế nhẹ nhõm, bao dung và tử tế hơn.