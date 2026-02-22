Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM bắt nhóm cướp giật mùng 5 tết, có bé gái 14 tuổi

Trần Duy Khánh - Hoàng Huy
22/02/2026 19:06 GMT+7

Để có tiền tiêu xài, nhóm 3 người bày mưu, phân công nhiệm vụ cụ thể rồi ra tay cướp giật tài sản của người dân tại đoạn đường vắng rạng sáng mùng 5 Tết Nguyên đán. Đáng chú ý, trong đó có bé gái 14 tuổi tham gia.

Ngày 22.2, Công an TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng cướp giật tài sản của người dân rạng sáng mùng 5 Tết Nguyên đán, tại giao lộ Trần Não - Lương Định Của, phường An Khánh (thành phố Thủ Đức cũ).

Công an TP.HCM bắt nhóm cướp giật mùng 5 Tết, có bé gái 14 tuổi - Ảnh 2.

Bé gái 14 tuổi tham gia nhóm cướp giật

ẢNH: CACC

Theo đó, rạng sáng 21.1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán), Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị cướp giật túi xách tại giao lộ Trần Não - Lương Định Của, bên trong có tiền mặt và một số tài sản khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Khánh đã khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng, truy xét nóng.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định và bắt giữ H.T.Q (17 tuổi, ở phường Gia Định), Hoàng Nhơn Nghĩa (21 tuổi, ở phường Khánh Hội) và N.B.N (14 tuổi, ở phường Gia Định). Đồng thời thu hồi được tài sản là tiền mặt của bị hại.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trước đó, chiều 20.2, cả 3 bàn bạc việc đi cướp giật tài sản để có tiền tiêu xài.

Rạng sáng 21.2, nhóm này sử dụng 2 xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường để tìm người dân sơ hở làm mục tiêu.

Các đối tượng bày mưu, 1 người chạy xe đi trước để quan sát, khi phát hiện “con mồi” sẽ quay đầu xe làm tín hiệu. 2 người còn lại điều khiển xe áp sát từ phía sau để giật tài sản, sau đó nhanh chóng tẩu thoát theo nhiều hướng và tập trung tại một điểm để chia tài sản.

Ngoài vụ việc xảy ra tại phường An Khánh, nhóm đối tượng khai nhận, trong rạng sáng cùng ngày, đã tiếp tục di chuyển qua nhiều khu vực khác để thực hiện thêm các vụ cướp giật với thủ đoạn tương tự, tuy nhiên không chiếm đoạt được tài sản.

Công an TP.HCM bắt nhóm cướp giật mùng 5 Tết, có bé gái 14 tuổi - Ảnh 3.

Công an truy nhanh nhóm cướp giật

ẢNH: CACC

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia giao thông, đặc biệt vào ban đêm và rạng sáng. Đối với các hành vi cướp giật tài sản, gây mất an ninh trật tự, công an kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm, không khoan nhượng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân trên địa bàn.

Xem thêm bình luận