Tạm giữ khẩn cấp 3 người đập phá tại quán cơm ở TP.HCM

Ngày 18.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã tạm giữ khẩn cấp 3 người để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng sau vụ xô xát, đập phá tại một quán cơm trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn liên quan đến nợ nần, nhóm của N.V.T (33 tuổi) và D.N.C (33 tuổi) đã tìm đến quán cơm trên đường Trường Sơn, phường Hòa Hưng, TP.HCM gặp P.V.N.S (35 tuổi) để giải quyết. Tại đây, giữa 2 bên xảy ra cự cãi rồi dẫn đến xô xát.

Trong lúc mất kiểm soát, các đối tượng đã sử dụng ghế inox đập phá, gây náo loạn khu vực trước quán, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Hưng nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn vụ việc, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng người để xử lý theo quy định.

Công an khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn cần giữ bình tĩnh, giải quyết trên cơ sở pháp luật, tránh sử dụng bạo lực gây rối, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng.