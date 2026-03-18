Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tạm giữ khẩn cấp 3 người đập phá tại quán cơm ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
18/03/2026 16:56 GMT+7

Do mâu thuẫn nợ nần, giữa 2 nhóm người xảy ra xô xát, đập phá quán cơm trên đường Trường Sơn. Công an TP.HCM tạm giữ khẩn cấp 3 người để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 18.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã tạm giữ khẩn cấp 3 người để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng sau vụ xô xát, đập phá tại một quán cơm trên địa bàn.

Tạm giữ 3 người đập phá quán cơm ở TP . HCM Do mâu thuẫn nợ nần - Ảnh 1.

Công an TP.HCM tạm giữ 3 người về hành vi gây rối trật tự công cộng

ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn liên quan đến nợ nần, nhóm của N.V.T (33 tuổi) và D.N.C (33 tuổi) đã tìm đến quán cơm trên đường Trường Sơn, phường Hòa Hưng, TP.HCM gặp P.V.N.S (35 tuổi) để giải quyết. Tại đây, giữa 2 bên xảy ra cự cãi rồi dẫn đến xô xát.

Trong lúc mất kiểm soát, các đối tượng đã sử dụng ghế inox đập phá, gây náo loạn khu vực trước quán, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Hưng nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn vụ việc, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng người để xử lý theo quy định.

Công an khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn cần giữ bình tĩnh, giải quyết trên cơ sở pháp luật, tránh sử dụng bạo lực gây rối, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng.

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp nhân viên quán ốc sau vụ hành hung nam shipper

Trong lúc cự cãi về việc đậu xe, nam nhân viên quán ốc đã dùng ghế nhựa hành hung một tài xế công nghệ.

Khám phá thêm chủ đề

gây rối công an Xô xát TP.HCM Đập phá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận