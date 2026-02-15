Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

TP.HCM: 2 tài xế đánh nhau, vật lộn náo loạn đường Trần Bình Trọng

Trần Duy Khánh

15/02/2026 10:08 GMT+7

Liên quan đoạn clip tài xế đánh nhau, vật lộn trên đường Trần Bình Trọng (quận 5 cũ, TP.HCM) đang xôn xao trên mạng xã hội, công an đã lấy lời khai những người liên quan.

Ngày 15.2, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 tài xế đánh nhau, vật lộn trên đường khiến giao thông qua khu vực và trật tự công cộng bị ảnh hưởng.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Trần Bình Trọng, đoạn qua phường Chợ Quán (phường 2, quận 5 cũ), TP.HCM vào tối 14.2.

TP.HCM: 2 tài xế đánh nhau, vật lộn náo loạn đường Trần Bình Trọng- Ảnh 1.

Mâu thuẫn tham gia giao thông, 2 tài xế vật lộn, đánh nhau tới tấp

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoạn clip dài hơn 1 phút cho thấy hai người đàn ông vật nhau ngã xuống mặt đường. Một người tỏ ra chiếm ưu thế, ngồi lên người đối phương rồi liên tiếp đánh vào mặt. Sau khi đứng dậy, cả hai tiếp tục xô xát trước khi được người dân can ngăn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường Trần Bình Trọng có nhiều phương tiện qua lại. Trận ẩu đả giữa đường gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Liên quan vụ việc, Công an phường Chợ Quán phối hợp Đội CSGT Chợ Lớn và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc xác minh, mời những người liên quan làm việc, lấy lời khai để làm rõ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa một tài xế ô tô công nghệ và một người lái xe máy trong quá trình tham gia giao thông.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tài xế đánh nhau: Va chạm nhỏ, hệ lụy lớn

Thời gian qua, lực lượng chức năng thành phố đã liên tiếp vào cuộc điều tra, xử lý nhiều vụ va chạm giao thông sau đó dẫn đến đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, ngày 14.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 người đàn ông ở phường Tân Hưng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng sau vụ va chạm giữa ô tô và xe máy tại đường Nguyễn Thị Thập. 

Sau khi xảy ra va chạm, 2 bên cự cãi rồi lao vào đánh nhau giữa đường, gây náo loạn, cản trở giao thông, buộc lực lượng chức năng phải vào cuộc điều tra làm rõ.

TP.HCM: 2 tài xế đánh nhau, vật lộn náo loạn đường Trần Bình Trọng- Ảnh 2.

Công an khởi tố 2 người đánh nhau sau va chạm giao thông ở phường Tân Hưng (quận 7 cũ)

ẢNH: CACC

TP.HCM: 2 tài xế đánh nhau, vật lộn náo loạn đường Trần Bình Trọng- Ảnh 3.

Nhiều vụ đánh nhau sau va chạm giao thông

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, rạng sáng 10.2, một vụ việc tương tự xảy ra tại giao lộ Nguyễn Trãi – Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành). Một tài xế điều khiển xe sang hiệu Bentley xảy ra va chạm với ô tô của tài xế xe công nghệ, sau đó cùng 1 người khác đuổi đánh hành khách của xe bị va chạm. 

Nhận tin báo, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng vì hành hung người đi đường và làm náo loạn khu vực.

Cũng trong tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tạm giam 2 người đàn ông sử dụng nón bảo hiểm lao vào đánh nhau trên đường Cộng Hòa – Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất). 

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, dẫn đến xô xát nghiêm trọng 2 người và làm náo loạn khu vực, khiến người dân và phương tiện qua lại phải dừng lại.

Công an TP.HCM cho biết thời gian gần đây, tình trạng nhiều người không kiềm chế, sử dụng bạo lực để giải quyết những mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông đang có chiều hướng phức tạp. Những hành vi mang tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần giữ bình tĩnh, hợp tác giải quyết theo đúng quy định; tuyệt đối không nóng nảy, sử dụng hung khí hoặc hành hung người khác, tránh để sự việc nhỏ dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Các chuyên gia an ninh trật tự và cơ quan chức năng cho rằng, bên cạnh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, tránh để những va chạm nhỏ biến thành những vụ ẩu đả gây hậu quả khó lường.

Công an TP.HCM khởi tố 2 người đánh nhau sau va chạm ở phường Tân Hưng

Công an TP.HCM khởi tố 2 người đánh nhau sau va chạm ở phường Tân Hưng

Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 người đàn ông để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng sau vụ đánh nhau giữa đường vì va chạm giao thông.

Xem thêm bình luận