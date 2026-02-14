Công an TP.HCM khởi tố 2 người đánh nhau sau va chạm ở phường Tân Hưng

Ngày 14.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Quang Lân (43 tuổi, ở phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (48 tuổi, ở phường Tân Hưng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hai người đàn ông bị khởi tố vì đánh nhau sau va chạm giao thông ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 10 ngày 18.1, Lân điều khiển ô tô lưu thông từ đường số 41 ra đường Nguyễn Thị Thập (phường Tân Hưng) thì xảy ra va chạm với xe máy do Bân cầm lái.

Sau va chạm, hai người xảy ra cự cãi rồi dùng hung khí lao vào đánh nhau giữa đường. Vụ việc khiến khu vực trở nên náo loạn, giao thông bị ảnh hưởng, nhiều người dân chứng kiến bức xúc. Sự việc chỉ dừng lại khi được người dân xung quanh can ngăn.

Hiện trường vụ việc ngày 18.1 ẢNH: CACC

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Hưng nhanh chóng có mặt, mời những người liên quan về trụ sở làm việc, lập hồ sơ xử lý.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 người để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM cho biết, thời gian gần đây, tình trạng mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông nhưng các bên không kiềm chế, sử dụng bạo lực để giải quyết có chiều hướng phức tạp. Những hành vi mang tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần giữ bình tĩnh, hợp tác giải quyết theo đúng quy định; tuyệt đối không nóng nảy, sử dụng hung khí hoặc hành hung người khác, tránh để sự việc nhỏ dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.