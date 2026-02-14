Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM bắt 2 người dùng súng điện tự chế trộm chó

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
14/02/2026 20:42 GMT+7

Hai người đàn ông dùng súng điện tự chế bắn, bắt chó của người dân tại phường An Khánh đã bị Công an TP.HCM bắt giữ, khởi tố để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 14.2, Công an phường An Khánh cho biết, công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phát hiện, bắt giữ 2 người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn dùng súng điện tự chế bắn, bắt chó của người dân vào ban đêm.

Công an TP.HCM bắt 2 người dùng súng điện tự chế trộm chó- Ảnh 1.

Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam Đông và Thành để điều tra về tội trộm cắp tài sản

ẢNH: CACC

Hai bị can gồm Trần Hoàng Đông (31 tuổi, quê Cần Thơ) và Nguyễn Hữu Thành (31 tuổi, ở TP.HCM).

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 26.1, Đông và Thành rủ nhau đi trộm chó bán lấy tiền tiêu xài. Đông chuẩn bị súng điện tự chế, còn Thành điều khiển xe máy, mang theo bao ni lông và gắn biển số giả để tránh bị phát hiện.

Khi đến trước một căn nhà trên đường 12 (phường An Khánh), phát hiện chó của người dân không có người trông giữ, hai người dùng súng điện bắn làm con vật bất động, sau đó cho vào bao tải mang đi tiêu thụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng truy xét, làm rõ và bắt giữ 2 nghi can. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an TP.HCM bắt 2 người dùng súng điện tự chế trộm chó- Ảnh 2.

Hai bị can dùng súng điện bắt chó trên địa bàn TP.HCM

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đông và Thành để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo Công an TP.HCM, thời gian gần đây, tình trạng trộm chó diễn biến phức tạp. Các nghi can thường hoạt động vào ban đêm, sử dụng công cụ kích điện, hung khí tự chế và phương tiện gắn biển số giả để gây án. Hành vi này không chỉ xâm phạm tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người đi đường.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức quản lý tài sản, vật nuôi; lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera giám sát và kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để phối hợp xử lý.

Tin liên quan

Kiểm tra lưu trú, Công an TP.HCM phát hiện 5 người liên quan ma túy

Kiểm tra lưu trú, Công an TP.HCM phát hiện 5 người liên quan ma túy

Công an phường Bến Thành (Công an TP.HCM) vừa triệt phá vụ sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy, phát hiện 5 người liên quan, thu giữ ma túy, cân điện tử cùng nhiều tang vật phục vụ việc phân chia, sử dụng.

Khám phá thêm chủ đề

Công An TP.HCM trộm cắp bắt chó TP.HCM Trộm Chó Công an TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận