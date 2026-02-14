Công an TP.HCM bắt 2 người dùng súng điện tự chế trộm chó

Ngày 14.2, Công an phường An Khánh cho biết, công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phát hiện, bắt giữ 2 người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn dùng súng điện tự chế bắn, bắt chó của người dân vào ban đêm.

Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam Đông và Thành để điều tra về tội trộm cắp tài sản ẢNH: CACC

Hai bị can gồm Trần Hoàng Đông (31 tuổi, quê Cần Thơ) và Nguyễn Hữu Thành (31 tuổi, ở TP.HCM).

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 26.1, Đông và Thành rủ nhau đi trộm chó bán lấy tiền tiêu xài. Đông chuẩn bị súng điện tự chế, còn Thành điều khiển xe máy, mang theo bao ni lông và gắn biển số giả để tránh bị phát hiện.

Khi đến trước một căn nhà trên đường 12 (phường An Khánh), phát hiện chó của người dân không có người trông giữ, hai người dùng súng điện bắn làm con vật bất động, sau đó cho vào bao tải mang đi tiêu thụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng truy xét, làm rõ và bắt giữ 2 nghi can. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hai bị can dùng súng điện bắt chó trên địa bàn TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đông và Thành để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo Công an TP.HCM, thời gian gần đây, tình trạng trộm chó diễn biến phức tạp. Các nghi can thường hoạt động vào ban đêm, sử dụng công cụ kích điện, hung khí tự chế và phương tiện gắn biển số giả để gây án. Hành vi này không chỉ xâm phạm tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người đi đường.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức quản lý tài sản, vật nuôi; lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera giám sát và kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để phối hợp xử lý.