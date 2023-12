Bắt 2 nghi can hành hung dã man người phụ nữ trước cổng trường ở TP.Thủ Đức

Liên quan đến bài viết "Người phụ nữ bị hành hung dã man trước cổng trường ở TP.Thủ Đức (TP.HCM)" mà Báo Thanh Niên đã phản ánh hồi đầu tháng 12.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức đã bắt giữ 2 nghi can Nguyễn Thế Anh (39 tuổi, quê Hải Phòng) và Phan Thanh Nghị (30 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ việc là chị N.N.H (44 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Hình ảnh chị H. điều trị tại bệnh viện sau khi bị hành hung dã man TRẦN DUY KHÁNH

Kết quả điều tra của công an cho thấy, khoảng 6 giờ ngày 6.10, Nghị mang theo hung khí là chiếc cờ lê kim loại để trong ba lô và điều khiển xe máy chở Thế Anh đi tìm hành hung chị Hà.

Do biết được giờ giấc chị H. đưa con đi học, nên 2 nghi can theo dõi, phục sẵn hành sự. Lúc này, chị H. chở con trai đến trước cổng trường THCS Lương Định Của (P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức) thì Thế Anh tiếp cận, dùng cơ lê tấn công chị này một cách dã man.

Sau khi hành hung nạn nhân, Thế Anh đón xe đò trốn về TP.Vũng Tàu, còn Nghị trốn về quê vợ tại xã Tân Phú (H.Định Quán, Đồng Nai) cho đến khi bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, 2 nghi can khai báo không thành khẩn và ngoan cố. Lực lượng công an đang tiếp tục lấy lời khai 2 nghi can để làm rõ động cơ gây án.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, sáng 6.10, như thường ngày, chị H. điều khiển xe máy đưa con trai đi học tại trường THCS Lương Định Của (trên đường Lê Hiến Mai, P.Thạnh Mỹ Lợi). Cùng lúc, có 2 nam thanh niên chở nhau trên chiếc xe máy chạy đến, áp sát.

Khi chị H. nổ máy xe chuẩn bị rời đi thì bất ngờ từ phía sau, 1 nam thanh niên bước xuống xe, tay cầm theo chiếc cờ lê bằng kim loại, lao tới tấn công, đánh liên tục vào mặt, đầu của chị H.

Bị tấn công bất ngờ, chị H. choáng váng, ngã xuống đất, chưa chịu buông tha nam thanh niên này tiếp tục đánh vào chân, tay, ngực của nạn nhân. Sau khi đánh đập nạn nhân dã man chị H., nam thanh niên lên xe cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, mũi, miệng của nạn nhân liên tục chảy máu. Vụ việc làm nhiều phụ huynh, học sinh khiếp sợ. Sau đó, chị H. được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức). Nhận thấy chị H. bị thương quá nặng, các bác sĩ tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Tại đây, sau cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán chị H. bị chấn thương vùng đầu, gãy xương hàm, mũi, răng, trật khớp thái dương, gãy tay, đa chấn thương. Nạn nhân tiếp tục được chuyển qua Bệnh viện Răng hàm mặt Trung Ương và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để phẫu thuật, điều trị.

Gia đình nạn nhân sau đó đã làm đơn trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 6.12, chị H. vẫn chưa hết khiếp sợ khi nhớ lại cảnh bị hành hung vào 2 tháng trước. Đến nay, mặt và tay của nạn nhân vẫn đang được cố định bằng inox, chưa thể cử động mạnh.

Sau bài phản ánh của Báo Thanh Niên, lực lượng chức năng khẩn trương bắt giữ 2 nghi can TRẦN DUY KHÁNH

“Xương hàm và tay bị gãy, tôi không thể làm được công việc gì. Suốt 2 tháng qua, tôi không dám ra đường, nghe tiếng động trước nhà cũng cảm thấy sợ hãi”, chị H. chia sẻ.

Chị H. cho hay, chị không quen biết thanh niên đánh mình và cũng không hiểu lý do bị đánh. Tuy nhiên, chị H. có mâu thuẫn với một người phụ nữ khác về chuyện tiền bạc. Cụ thể, trước đó, chị H. có cho bà P.T.N.Y (61 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) mượn số tiền 30 tỉ đồng (có hợp đồng), nhưng sau đó bà Y. không trả tiền, việc đòi nợ cũng bất thành.