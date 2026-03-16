Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Người phụ nữ giao đồ ăn bị thanh niên hành hung

Trần Duy Khánh
16/03/2026 17:48 GMT+7

Người phụ nữ làm nghề giao đồ ăn ở TP.HCM bị một thanh niên lực lưỡng hành hung, đánh vào đầu, đạp ngã xe giữa đường, vụ việc đang được công an xác minh, làm rõ.

Ngày 16.3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ làm nghề giao đồ ăn bị một thanh niên lực lưỡng hành hung, gây bức xúc dư luận.

TP.HCM: Người phụ nữ giao đồ ăn bị thanh niên lực lưỡng hành hung - Ảnh 1.

Người đàn ông hành hung người phụ nữ giao hàng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo nội dung clip, người phụ nữ chạy xe máy chở thùng giữ nhiệt đến giao thức ăn thì xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông. Thanh niên này sau đó liên tục dùng tay đánh vào đầu và vùng sau lưng nạn nhân, khiến người phụ nữ té ngã. Không dừng lại, người này còn đạp ngã xe máy của nạn nhân rồi cầm hộp cơm đi vào bên trong.

Ít phút sau, thanh niên tiếp tục quay ra xông đến hành hung người phụ nữ. Dù được một bảo vệ cùng nhiều người xung quanh can ngăn, người này vẫn tỏ ra hung hăng, đạp vào xe máy và có lời lẽ đe dọa nam bảo vệ.

Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người can ngăn. Người phụ nữ giao đồ ăn sau đó được người dân đỡ dậy, đưa vào bên trong nghỉ ngơi.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào chiều 15.3 trước một khách sạn gần chung cư Miếu Nổi (phường Gia Định, TP.HCM). Nạn nhân là chị H.T.D.T (42 tuổi, ở phường Bình Lợi Trung).

Sau khi bị hành hung, chị T. đã đến Công an phường Gia Định trình báo. Hiện công an đã mời người liên quan về trụ sở làm việc, lập hồ sơ để điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

TP.HCM: Nam shipper bị đánh tới tấp bằng ghế khi dừng xe ở vỉa hè nhận đơn

Dừng xe trên vỉa hè trước quán ốc để nhận đơn, một nam tài xế giao hàng ở TP.HCM bất ngờ bị người đàn ông nhắc nhở rồi cầm ghế nhựa đánh tới tấp.

Khám phá thêm chủ đề

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận