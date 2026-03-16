TP.HCM: Người phụ nữ giao đồ ăn bị thanh niên hành hung

Ngày 16.3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ làm nghề giao đồ ăn bị một thanh niên lực lưỡng hành hung, gây bức xúc dư luận.

Người đàn ông hành hung người phụ nữ giao hàng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo nội dung clip, người phụ nữ chạy xe máy chở thùng giữ nhiệt đến giao thức ăn thì xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông. Thanh niên này sau đó liên tục dùng tay đánh vào đầu và vùng sau lưng nạn nhân, khiến người phụ nữ té ngã. Không dừng lại, người này còn đạp ngã xe máy của nạn nhân rồi cầm hộp cơm đi vào bên trong.

Ít phút sau, thanh niên tiếp tục quay ra xông đến hành hung người phụ nữ. Dù được một bảo vệ cùng nhiều người xung quanh can ngăn, người này vẫn tỏ ra hung hăng, đạp vào xe máy và có lời lẽ đe dọa nam bảo vệ.

Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người can ngăn. Người phụ nữ giao đồ ăn sau đó được người dân đỡ dậy, đưa vào bên trong nghỉ ngơi.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào chiều 15.3 trước một khách sạn gần chung cư Miếu Nổi (phường Gia Định, TP.HCM). Nạn nhân là chị H.T.D.T (42 tuổi, ở phường Bình Lợi Trung).

Sau khi bị hành hung, chị T. đã đến Công an phường Gia Định trình báo. Hiện công an đã mời người liên quan về trụ sở làm việc, lập hồ sơ để điều tra, làm rõ.