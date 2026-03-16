TP.HCM: Ô tô mở cửa bất cẩn khiến xe máy gặp nạn, tài xế rời hiện trường

Ngày 16.3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô mở cửa bất cẩn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Bình Thạnh, TP.HCM), khiến người đi xe máy loạng choạng, va chạm với phương tiện phía trước.

Tài xế ô tô mở cửa bất cẩn khiến xe máy chạy cùng chiều loạng choạng, va vào xe khác ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ ngày 14.3 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng từ ngã tư Hàng Xanh đi quốc lộ 13. Thời điểm này, giao thông trên tuyến đường khá đông, nhiều ô tô dừng chờ đèn đỏ ở làn bên phải, gần giao lộ Nguyễn Xí – quốc lộ 13.

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy một ô tô màu trắng biển số 93A-177.xx đang dừng sát lề phải chờ đèn đỏ. Khi các phương tiện phía sau vẫn di chuyển chậm, cửa phía tài xế bất ngờ mở sang bên trái.

Đúng lúc này, một người đàn ông chạy xe máy cùng chiều phía sau, đi sát bên hông ô tô nên không kịp phản ứng. Người này buộc phải đánh lái tránh cửa xe, khiến xe loạng choạng và va vào một ô tô đang dừng phía trước.

Sau cú va chạm, người đi xe máy dừng lại giữa đường. Tài xế ô tô bị tông tiến đến yêu cầu người mở cửa xe xuống giải quyết. Tuy nhiên, theo clip lan truyền trên mạng xã hội, tài xế ô tô mở cửa bất ngờ đã rời khỏi hiện trường.

Theo chia sẻ của người điều khiển xe máy trên mạng xã hội, vụ việc khiến anh bị chấn thương và phải vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Do va chạm với ô tô phía trước, người này còn phải bồi thường cho chủ xe khoảng 1 triệu đồng.

Hiện Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đang xác minh, mời những người liên quan lên làm việc để làm rõ vụ việc.