Đời sống

CSGT TP.HCM siết kiểm tra tốc độ trên quốc lộ 13, phát hiện tài xế chạy hơn 100 km/h

Trần Duy Khánh - Đỗ Trường
08/03/2026 15:14 GMT+7

CSGT TP.HCM tăng cường kiểm soát tốc độ trên quốc lộ 13, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có tài xế ô tô chạy hơn 100 km/h.

Ngày 8.3, Trạm CSGT Quốc lộ 13 (Phòng PC08 - Công an TP.HCM) cho biết thời gian qua đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách và xử lý vi phạm tốc độ trên quốc lộ 13, đặc biệt tại khu vực cửa ngõ phía bắc TP.HCM – nơi có lưu lượng lớn xe khách liên tỉnh lưu thông vào trung tâm thành phố.

CSGT TP.HCM siết tốc độ trên Quốc lộ 13, có tài xế chạy hơn 100 Km/h - Ảnh 1.

Tài xế ô tô điều khiển xe tốc độ 106 km/h được ghi nhận

ẢNH: CACC

Sau cao điểm Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu đi lại của người dân vẫn cao, nhiều phương tiện hoạt động liên tục ngày đêm. Để phòng ngừa tai nạn giao thông, Trạm CSGT Quốc lộ 13 tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ xuyên đêm, tập trung vào khung giờ rạng sáng khi xe khách đường dài thường tăng tốc.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trạm CSGT Quốc lộ 13 phát hiện, xử lý 351 trường hợp xe khách vi phạm các lỗi như chạy quá tốc độ, đón trả khách sai quy định, dừng đỗ không đúng nơi, vi phạm thời gian làm việc của lái xe và chở quá số người quy định.

CSGT TP.HCM siết tốc độ trên Quốc lộ 13, có tài xế chạy hơn 100 Km/h - Ảnh 2.

Trạm CSGT Quốc lộ 13 kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe khách

ẢNH: CACC

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng tập trung kiểm soát hành vi vi phạm tốc độ – một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông.

Trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, Trạm CSGT Quốc lộ 13 tổ chức tuần tra, kiểm soát xuyên đêm, xuyên tết; tập trung vào khung giờ rạng sáng khi lưu lượng xe khách, xe tải từ cửa ngõ phía bắc di chuyển vào trung tâm TP.HCM tăng cao.

CSGT TP.HCM siết tốc độ trên Quốc lộ 13, có tài xế chạy hơn 100 Km/h - Ảnh 3.
CSGT TP.HCM siết tốc độ trên Quốc lộ 13, có tài xế chạy hơn 100 Km/h - Ảnh 4.

Các trường hợp chạy xe quá tốc độ được ghi nhận

ẢNH: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.600 trường hợp vi phạm tốc độ ở nhiều nhóm phương tiện, gồm gần 200 ô tô khách, gần 300 ô tô tải và container, hơn 200 ô tô con và gần 1.000 xe mô tô. Nhiều trường hợp điều khiển phương tiện với tốc độ vượt xa quy định, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Thời gian tới, Trạm CSGT Quốc lộ 13 tiếp tục duy trì kiểm soát chặt các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; đồng thời khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải tăng cường quản lý lái xe, bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện, tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ và thời gian làm việc.

Ô tô bốc cháy khi đang nằm trên sàn xe cứu hộ ở TP.HCM

Ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang nằm trên sàn xe cứu hộ lưu thông trên đường Võ Chí Công (TP.HCM), khiến phương tiện bị thiêu rụi.

Xem thêm bình luận