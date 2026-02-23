Hàng chục tài xế vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung' ở cửa ngõ phía đông TP.HCM

Tối 22.2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán), Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp công an các phường Long Phước, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Phước, Long Bình, Dĩ An, Tam Bình, Hiệp Bình... (thành phố Thủ Đức cũ và thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ) xử lý hàng chục tài xế vi phạm nồng độ cồn ở cửa ngõ phía đông thành phố.

Hàng chục tài xế vi phạm nồng độ cồn bị CSGT Rạch Chiếc xử lý ẢNH: D.K

Đáng chú ý, đa số các trường hợp đều vi phạm ở mức "kịch khung", có trường hợp không chấp hành, lấy lý do bản thân "không biết chữ".

Theo đó, lúc 19 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác CSGT Rạch Chiếc và Công an phường Long Phước lập chốt tại giao lộ Lò Lu - Lã Xuân Oai, phát hiện 6 trường hợp tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn và 1 trường hợp xe container chạy vào đường cấm.

Trong đó, người có nồng độ cồn thấp nhất là 0,4 mg/l khí thở và người cao nhất là 0,9 mg/l khí thở, tất cả đều rơi vào mức "kịch khung". Với lỗi này, 6 tài xế bị phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Cùng thời điểm này, CSGT Rạch Chiếc phối hợp công an nhiều phường ở cửa ngõ phía đông đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn.

Lúc 21 giờ, ông N.H.T.T (57 tuổi) điều khiển xe máy bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn 0,757 mg/l khí thở. Làm việc với tổ công tác, người đàn ông không cung cấp được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, CCCD... Người này nhiều lần tìm cách không chấp hành, nói bản thân không biết chữ, khiến quá trình làm việc của tổ công tác mất nhiều thời gian. Sau nhiều lần được thuyết phục, người vi phạm đồng ý lăn tay vào biên bản rồi bỏ đi.

Xe khách đón trả khách sai quy định bị tổ công tác xử lý ẢNH: D.K

Một trường hợp khác tên L.Đ.D (58 tuổi) không chấp hành làm việc, không trình các loại giấy tờ liên quan, không ký tên vào biên bản và bỏ đi khi bị CSGT phát hiện nồng độ cồn 0,514 mg/l khí thở. Với các trường hợp này, tổ công tác lập biên bản ghi nhận vụ việc, niêm phong phương tiện theo quy định.

Đến rạng sáng 23.2, tổ công tác xử lý 28 trường hợp tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp xe khách đón trả sai quy định, không quẹt thẻ nhận diện và 1 trường hợp xe container chạy vào đường cấm.