Nhóm người bày bàn ghế, ngồi ăn trên thùng xe bán tải đang chạy ở TP.HCM

Ngày 19.3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người ngồi trên thùng xe bán tải, bày bàn ghế, ngồi ăn uống khi phương tiện đang di chuyển trên đường Hậu Giang (phường Bình Tây, TP.HCM), khiến người đi đường bức xúc.

Theo tìm hiểu, clip do tài khoản Facebook H.N.B.T đăng tải từ ngày 5.2. Nội dung clip thể hiện, một xe bán tải mang biển số 51D - 721.xx dừng trước một tiệm hủ tiếu trên đường Hậu Giang để mua đồ ăn. Sau đó, 3 nam thanh niên mang bát, đũa quay lại xe.

Đáng chú ý, phía sau thùng xe được kê thêm 3 cái ghế và 1 cái bàn nhỏ, cả 3 người ngồi ăn uống khá thoải mái ngay trên thùng xe, trong khi phương tiện vẫn đang lưu thông giữa dòng xe đông đúc. Phần thanh chắn phía sau thùng xe cũng được mở ra, làm tăng nguy cơ mất an toàn.

Hành vi này được nhận định có dấu hiệu vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho chính người trên xe và các phương tiện xung quanh.

Tiếp nhận phản ánh từ người dân, Công an phường Bình Tây phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, đồng thời mời những người liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân không ngồi, nằm hoặc tổ chức ăn uống trên thùng xe khi phương tiện đang lưu thông, đặc biệt với các loại xe không được thiết kế để chở người phía sau.

Lãnh đạo một đội CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho hay, trường hợp trên có dấu hiệu của hành vi chở người trên thùng xe. Căn cứ theo điều 28, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển ô tô chở hàng chỉ được phép chở người trên thùng xe trong 4 trường hợp, gồm: chở người đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, chở người bị nạn đi cấp cứu, đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm; chở người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; chở người thực hành lái xe trên xe tập lái, chở người dự sát hạch lái xe trên xe sát hạch, chở công nhân đang làm nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng đường bộ và cuối cùng là chở người diễu hành theo đoàn khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Các dòng xe bán tải phục vụ mục đích cá nhân, dân sự thông thường không nằm trong diện ngoại lệ này. Nếu vi phạm, cả tài xế và hành khách sẽ bị phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

Cụ thể, người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chở người trên thùng xe trái quy định bị phạt tiền 4 - 6 triệu đồng theo điểm p, khoản 5, điều 6, Nghị định 168. Đáng chú ý, tài xế còn bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe căn cứ theo điểm c, khoản 16, điều 6 của nghị định này.

Không chỉ người cầm lái, chính hành khách cũng bị xử phạt. Căn cứ điểm b, khoản 2, điều 33, Nghị định 168, người có hành vi ngồi trên nóc xe hoặc trong khoang chở hành lý khi xe đang chạy bị phạt tiền 1 - 2 triệu đồng.