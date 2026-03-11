CSGT TP.HCM xử phạt tài xế dừng xe sát đường sắt bất chấp còi báo

Ngày 11.3, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực gác chắn đường sắt Tô Ngọc Vân.

Bất chấp còi báo, tài xế xe máy vẫn điều khiển xe vào sát đường sắt ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Khoảng 17 giờ cùng ngày, khi gác chắn vừa hạ và còi tín hiệu đường sắt vang lên, tổ công tác phát hiện ông T.N.X (62 tuổi, ở phường Thủ Đức) điều khiển xe máy chở theo 2 người phía sau, biển kiểm soát 59X1-401xx. Mặc dù đèn tín hiệu và còi cảnh báo đã hoạt động, người này vẫn điều khiển xe đi vào hành lang phạm vi an toàn giao thông đường sắt.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý trường hợp trên. Với hành vi vi phạm này, tài xế xe máy bị xử phạt 500.000 đồng.

Khoảng 5 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện và lập biên bản đối với bà N.T.L.T (40 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy biển kiểm soát 48B1-675xx có hành vi dừng xe trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Nhiều trường hợp tài xế đi xe máy vào phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt bị lập xử lý ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo lực lượng chức năng, chỉ trong khoảng 10 phút, tổ công tác đã phát hiện và xử lý 4 trường hợp vi phạm liên quan đến lỗi dừng, đỗ hoặc điều khiển phương tiện trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt tại khu vực gác chắn Tô Ngọc Vân.

Đáng chú ý, chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 25.2 - 8.3, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng. Các vụ việc chủ yếu xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện đường bộ vi phạm quy định an toàn khi đi qua các điểm giao cắt với đường sắt hoặc lối đi dân sinh tự mở.

Gần đây nhất, tối 8.3, tại khu vực Văn Điển - Thường Tín (Hà Nội), đoạn trước số nhà 212 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, một người đàn ông điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 17L1-60xx lưu thông theo hướng về Thường Tín.

Khi đến lối ngang dân sinh tự mở tại ngõ 210 Ngọc Hồi, phương tiện này bất ngờ va chạm với tàu khách SE19 đang lưu thông qua khu vực. Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy cùng phương tiện bị hất văng khoảng 20 m, nạn nhân tử vong tại chỗ.