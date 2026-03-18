TP.HCM: Chạy lùi xe trên đại lộ Phạm Văn Đồng, tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng

Trần Duy Khánh
18/03/2026 18:58 GMT+7

Tài xế lái ô tô chạy lùi trên đại lộ Phạm Văn Đồng gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh đã bị CSGT TP.HCM lập biên bản, xử phạt 2,5 triệu đồng.

Ngày 18.3, Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM) đã lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô về hành vi điều khiển xe chạy lùi trên đại lộ Phạm Văn Đồng.

Tài xế chạy lùi xe trên đường Phạm Văn Đồng bị xử phạt 2,5 triệu đồng

Tài xế chạy lùi xe trên đường Phạm Văn Đồng bị xử phạt 2,5 triệu đồng

ẢNH: CACC

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô chạy lùi trên đại lộ Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Hạnh Thông, nhằm chuyển làn vào phần đường bên trong. Hành vi này khiến nhiều người bức xúc vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh nhanh chóng xác minh, mời tài xế liên quan đến làm việc. Tại cơ quan chức năng, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm.

CSGT đã lập biên bản và xử phạt tài xế số tiền 2,5 triệu đồng theo quy định.

Theo lực lượng chức năng, hành vi chạy lùi xe trên tuyến đường có mật độ phương tiện cao như đại lộ Phạm Văn Đồng là vi phạm phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Thời gian qua, Đội CSGT Hàng Xanh thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, kết hợp ghi hình để xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt tại khu vực giao cắt, đường song hành dọc tuyến đường sắt.

CSGT khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực cần tuân thủ quy định, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.

Xe lôi chở rác cồng kềnh trên đường: CSGT TP.HCM tăng cường xử lý

CSGT TP.HCM tăng cường tuần tra, xử lý nhiều trường hợp xe máy kéo lôi chở rác cồng kềnh, không đảm bảo an toàn kỹ thuật lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây cản trở giao thông.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
