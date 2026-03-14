Tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hai mẹ con cô giáo tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại Km 116+100 (cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, địa phận xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa, thuộc tỉnh Ninh Thuận cũ) giữa 2 xe ô tô chạy cùng chiều theo hướng nam - bắc.

Vụ tai nạn khiến xe ô tô của gia đình nạn nhân biến dạng ẢNH: CẮT TỪ CLIP DO NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc ô tô mang biển số 50E - 225.03 (do tài xế Nguyễn Văn Vẹn, 31 tuổi, trú xã Vĩnh Lợi, Cà Mau) điều khiển, lúc đến vị trí nói trên đã va chạm với xe ô tô con biển số 86A - 422.18 do anh Phạm Ngọc Ân (39 tuổi, trú Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) cầm lái, đang dừng trên điểm dừng khẩn cấp (trên xe có vợ và con của anh Ân).

Sau tai nạn, chị M. (vợ anh Ân) và người con tử vong tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, còn anh Ân bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu tại TP.HCM.

Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của hai mẹ con cô giáo ẢNH: CẮT TỪ CLIP DO NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Chị M. là một giáo viên dạy toán tại Trường THPT Lê Lợi (phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, trước kia là thành phố Phan Thiết, Bình Thuận).

Gia đình nạn nhân ở xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng (thuộc xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ).

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.