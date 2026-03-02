Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lâm Đồng: Điều tra vụ án mạng sau tiệc nhậu ở Đồng Kho

Quế Hà
Quế Hà
02/03/2026 17:32 GMT+7

Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ án mạng tại xã Đồng Kho khiến một người tử vong, một người bị thương nặng sau mâu thuẫn khi nhậu giữa hai nhóm thanh niên.

Sáng 2.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra vụ án mạng xảy ra tối 1.3 tại xã Đồng Kho (trước đây thuộc huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận).

Theo thông tin ban đầu, tối 1.3, tại nhà ông D. (thôn Đức Bình 3, xã Đồng Kho) tổ chức tiệc nhậu. Khi cuộc nhậu chỉ còn khoảng 10 người, gồm nhóm thanh niên địa phương và nhóm thanh niên đến từ xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, mâu thuẫn bất ngờ phát sinh.

Lâm Đồng: Điều tra vụ án mạng sau tiệc nhậu ở Đồng Kho- Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc nhậu giữa hai nhóm thanh niên từ Dầu Giây và Đồng Kho

ẢNH: D.T

Hai bên lời qua tiếng lại rồi xô xát. Nhóm thanh niên từ xã Dầu Giây được xác định đã dùng hung khí đuổi đánh nhóm địa phương.

Hậu quả, anh Huỳnh Phương Nam (24 tuổi, ở thôn Đức Bình 3, xã Đồng Kho) bị đâm, gục tại chỗ. Một người khác cũng bị đâm với thương tích rất nặng. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, anh Nam không qua khỏi; nạn nhân còn lại đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận tin báo về vụ việc, Công an xã Đồng Kho nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và ghi nhận thông tin ban đầu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ diễn biến vụ việc.

Hiện vụ án mạng ở Đồng Kho đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò từng nghi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

