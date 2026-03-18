Thời sự

Công an TP.HCM truy tìm chủ cơ sở kho mỹ phẩm giả hơn 2,6 tỉ đồng

Ngọc Lê
18/03/2026 18:26 GMT+7

Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm chủ cơ sở và nhân viên chốt đơn hàng của kho mỹ phẩm giả, thực phẩm chức năng giả trị giá hơn 2,6 tỉ đồng tại số 1009/12 đường Hương Lộ 2, phường Bình Tân, nhằm điều tra vụ án "Buôn bán hàng giả".

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17.6.2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an TP.HCM phối hợp Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM tiến hành kiểm tra hành chính tại địa chỉ số 1009/12 đường Hương Lộ 2, phường Bình Tân (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân cũ). Qua kiểm tra xác định kho hàng chứa mỹ phẩm giả và thực phẩm chức năng giả.

PC03 thông báo truy tìm Trần Thanh Tiến là chủ cơ sở mỹ phẩm giả, thực phẩm chức năng giả

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 144.698 sản phẩm là mỹ phẩm giả như dầu gió, máy massage dùng pin sạc và bao bì hàng hóa giả...

Tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết tại cơ sở hơn 2,6 tỉ đồng và cơ quan chức năng đã tạm giữ số hàng này. PC03 xác định toàn bộ số hàng này đều chưa qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, không có hồ sơ công bố mỹ phẩm và có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 26.6.2025, PC03 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ. Nhằm phục vụ công tác điều tra, PC03 thông báo truy tìm Trần Thanh Tiến (29 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng; thị xã La Gi, Bình Thuận cũ), là chủ cơ sở trên. Nơi ở hiện tại: 373/79/44 Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa (TP.HCM) và Đỗ Thị Hương Giang (nhân viên chốt đơn hàng, 28 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Long; nơi ở hiện tại: 237/17 Nghĩa Phát, phường Tân Hòa).

PC03 cho biết qua xác minh, Đỗ Thị Hương Giang đã rời khỏi nơi cư trú từ tháng 11.2025, hiện không rõ đi đâu, làm gì. 

PC03 xác định Đỗ Thị Hương Giang nhân viên chốt đơn hàng mỹ phẩm giả, thực phẩm chức năng giả

Cơ quan điều tra yêu cầu ông Trần Thanh Tiến và bà Đỗ Thị Hương Giang sớm liên hệ để làm rõ các nội dung liên quan. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu các đương sự không đến làm việc, cơ quan công an sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ai biết nơi ở của 2 người trên, xin báo về Đội 6 – PC03, địa chỉ: Số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu (TP.HCM), điều tra viên Đinh Thị Thùy Dung, số điện thoại: 0907.400.405.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây bán mỹ phẩm giả quy mô lớn trên mạng

Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên buôn bán hàng giả là mỹ phẩm trên không gian mạng, bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ lượng lớn hàng hóa trị giá hàng chục tỉ đồng.

