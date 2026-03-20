Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM truy xét nhanh nhóm dùng hung khí chém nhau tại bãi đá

Trần Duy Khánh - Đỗ Trường
20/03/2026 20:31 GMT+7

Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc truy xét, làm rõ nhóm người dùng hung khí rượt đuổi, chém nhau tại khu vực bãi đá khiến một số người bị thương, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 20.3, Công an xã Thường Tân (TP.HCM) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt giữ được 4 đối tượng liên quan để điều tra vụ rượt đuổi, chém nhau gây thương tích xảy ra tại khu vực bãi đá Miền Đông (ấp Mỹ Lộc).

Công an TP.HCM truy xét nhanh nhóm dùng hung khí chém nhau tại bãi đá- Ảnh 1.

Nhóm người đuổi chém nhau gây náo loạn tại bãi đá Miền Đông

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Hiền (28 tuổi, ngụ xã Ngãi Giao, TP.HCM), Trần Văn Chung (32 tuổi, quê Gia Lai), Đặng Văn Nam (35 tuổi, quê Đồng Nai) và Điệp Văn Khánh (42 tuổi, quê Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, tối 19.3, Công an xã Thường Tân nhận tin báo về việc một nhóm người xảy ra mâu thuẫn tại khu vực bãi đá, sau đó dùng hung khí rượt đuổi, tấn công nhau.

Diễn biến vụ việc được camera ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Theo nội dung clip, ban đầu các bên xảy ra cự cãi, rồi dẫn đến xô xát. Bốn người đàn ông cầm hung khí (nghi là dao hoặc vật sắc nhọn) rượt đuổi, chém nhau liên tiếp trong cự ly gần, khiến khu vực trở nên hỗn loạn.

Trong lúc bị truy đuổi, một người bỏ chạy nhưng sau đó nhặt được hung khí và quay lại chống trả. Hai bên giằng co, tấn công qua lại khiến ít nhất 2 người bị thương. 

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định Hiền, Chung và Nam đã rượt đuổi, tấn công Khánh. Trong quá trình chống trả, Khánh gây thương tích cho Chung và Nam ở vùng đầu và lưng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Thường Tân khẩn trương truy xét các đối tượng liên quan. Riêng Khánh đã đến cơ quan công an đầu thú sau khi được vận động.

Kết quả kiểm tra cho thấy các đối tượng đều âm tính với ma túy. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nhóm công nhân chém nhau khiến 1 người tử vong ở TP.HCM khai gì?

Mâu thuẫn khi làm cùng công ty ở TP.HCM, 9 người tham gia vụ hỗn chiến, sử dụng hung khí đuổi chém nhau khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận