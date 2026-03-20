Công an TP.HCM truy xét nhanh nhóm dùng hung khí chém nhau tại bãi đá

Ngày 20.3, Công an xã Thường Tân (TP.HCM) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt giữ được 4 đối tượng liên quan để điều tra vụ rượt đuổi, chém nhau gây thương tích xảy ra tại khu vực bãi đá Miền Đông (ấp Mỹ Lộc).

Nhóm người đuổi chém nhau gây náo loạn tại bãi đá Miền Đông ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Hiền (28 tuổi, ngụ xã Ngãi Giao, TP.HCM), Trần Văn Chung (32 tuổi, quê Gia Lai), Đặng Văn Nam (35 tuổi, quê Đồng Nai) và Điệp Văn Khánh (42 tuổi, quê Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, tối 19.3, Công an xã Thường Tân nhận tin báo về việc một nhóm người xảy ra mâu thuẫn tại khu vực bãi đá, sau đó dùng hung khí rượt đuổi, tấn công nhau.

Diễn biến vụ việc được camera ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Theo nội dung clip, ban đầu các bên xảy ra cự cãi, rồi dẫn đến xô xát. Bốn người đàn ông cầm hung khí (nghi là dao hoặc vật sắc nhọn) rượt đuổi, chém nhau liên tiếp trong cự ly gần, khiến khu vực trở nên hỗn loạn.

Trong lúc bị truy đuổi, một người bỏ chạy nhưng sau đó nhặt được hung khí và quay lại chống trả. Hai bên giằng co, tấn công qua lại khiến ít nhất 2 người bị thương.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định Hiền, Chung và Nam đã rượt đuổi, tấn công Khánh. Trong quá trình chống trả, Khánh gây thương tích cho Chung và Nam ở vùng đầu và lưng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Thường Tân khẩn trương truy xét các đối tượng liên quan. Riêng Khánh đã đến cơ quan công an đầu thú sau khi được vận động.

Kết quả kiểm tra cho thấy các đối tượng đều âm tính với ma túy. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.