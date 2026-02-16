Công an TP.HCM bắt 8 thanh, thiếu niên chém, cướp tài sản của người về quê ăn tết

Ngày 16.2, Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý 8 nghi can liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra ở gần cầu Tam Lập, xã Phú Giáo (Bình Dương cũ).

Camera ghi lại hành vi táo tợn của nhóm cướp ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Các nghi can liên quan gồm: Nguyễn Quốc Khánh (16 tuổi), Trương Kha Ly (18 tuổi), Võ Vũ Luân (16 tuổi, cả 3 quê Cà Mau); Nguyễn Tấn Đạt (17 tuổi), Nguyễn Tấn Phong (16 tuổi, cả 2 quê Đồng Tháp) và Nguyễn Đức Minh (18 tuổi, quê Thanh Hóa), Huỳnh Văn Lộc (16 tuổi, quê An Giang), Dương Văn Quý (18 tuổi, quê Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 ngày 14.2, Công an xã Phú Giáo nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại tổ 4, ấp Tam Lập. Trước đó, trên đường về quê ăn tết, khi đi đến gần cầu Tam Lập, anh Đ.Đ.T (22 tuổi, quê Đồng Nai) bị 8 thanh, thiếu niên chặn lại xin tiền. Hoảng sợ, anh T. tìm cách bỏ chạy thì bị nhóm này đuổi theo.

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, khi nạn nhân chạy vào tiệm sửa xe thì các đối tượng cầm hung khí xông vào chém, đánh anh T., cướp tài sản rồi rời khỏi hiện trường. Anh T. được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhóm cướp đuổi theo, tấn công nạn nhân ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Phú Giáp vào cuộc truy bắt nghi can.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến 15 giờ ngày 14.2, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt được 8 nghi can cùng hung khí, phương tiện gây án, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của nhóm người này.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.



