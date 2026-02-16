Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM bắt 8 thanh, thiếu niên chém, cướp tài sản của người về quê ăn tết

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
16/02/2026 10:23 GMT+7

Trên đường về quê ăn tết, nam thanh niên (22 tuổi) bị nhóm 8 người chặn đường, chém, cướp tài sản. Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc nhanh chóng bắt giữ nghi can.

Ngày 16.2, Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý 8 nghi can liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra ở gần cầu Tam Lập, xã Phú Giáo (Bình Dương cũ).

Công an TP.HCM bắt 8 đối tượng chém, cướp tài sản của người về quê ăn tết - Ảnh 1.

Camera ghi lại hành vi táo tợn của nhóm cướp

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Các nghi can liên quan gồm: Nguyễn Quốc Khánh (16 tuổi), Trương Kha Ly (18 tuổi), Võ Vũ Luân (16 tuổi, cả 3 quê Cà Mau); Nguyễn Tấn Đạt (17 tuổi), Nguyễn Tấn Phong (16 tuổi, cả 2 quê Đồng Tháp) và Nguyễn Đức Minh (18 tuổi, quê Thanh Hóa), Huỳnh Văn Lộc (16 tuổi, quê An Giang), Dương Văn Quý (18 tuổi, quê Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 ngày 14.2, Công an xã Phú Giáo nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại tổ 4, ấp Tam Lập. Trước đó, trên đường về quê ăn tết, khi đi đến gần cầu Tam Lập, anh Đ.Đ.T (22 tuổi, quê Đồng Nai) bị 8 thanh, thiếu niên chặn lại xin tiền. Hoảng sợ, anh T. tìm cách bỏ chạy thì bị nhóm này đuổi theo.

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, khi nạn nhân chạy vào tiệm sửa xe thì các đối tượng cầm hung khí xông vào chém, đánh anh T., cướp tài sản rồi rời khỏi hiện trường. Anh T. được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Công an TP.HCM bắt 8 đối tượng chém, cướp tài sản của người về quê ăn tết - Ảnh 2.

Nhóm cướp đuổi theo, tấn công nạn nhân

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Phú Giáp vào cuộc truy bắt nghi can.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến 15 giờ ngày 14.2, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt được 8 nghi can cùng hung khí, phương tiện gây án, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của nhóm người này.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.


Tin liên quan

TP.HCM: 2 tài xế đánh nhau, vật lộn náo loạn đường Trần Bình Trọng

Liên quan đoạn clip tài xế đánh nhau, vật lộn trên đường Trần Bình Trọng (quận 5 cũ, TP.HCM) đang xôn xao trên mạng xã hội, công an đã lấy lời khai những người liên quan.

Khám phá thêm chủ đề

cướp Công An TP.HCM Tết Chém
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận