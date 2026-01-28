Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt giam bị can làm giả 93 hóa đơn đóng hụi, lừa chủ hụi hơn 660 triệu đồng

Gia Bách
28/01/2026 15:53 GMT+7

Làm giả 93 hoá đơn chuyển khoản tiền hụi, Lê Thu Trang đã qua mặt chủ hụi để chiếm đoạt hơn 660 triệu đồng khiến nhiều dây hụi rơi vào xáo trộn.

Ngày 28.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Lê Thu Trang (30 tuổi, ngụ Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc làm giả hóa đơn chuyển khoản tiền hụi cho chủ hụi.

Bắt giam bị can làm giả 93 hoá đơn đóng hụi, lừa chủ hụi hơn 660 triệu đồng- Ảnh 1.

Bị can Lê Thu Trang bị bắt tạm giam vì làm giả 93 bill chuyển khoản đóng tiền cho chủ hụi

ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thu Trang tham gia nhiều dây hụi ngày do bà L.H.T làm chủ. Trong quá trình chơi hụi, do phát sinh nợ với nhiều người, không còn khả năng đóng tiền hụi chết, Trang nảy sinh ý định gian dối nhằm che giấu việc không đóng hụi.

Bằng thủ đoạn làm giả lệnh chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của bà L.H.T, Trang tạo niềm tin rằng đã hoàn tất nghĩa vụ đóng hụi. Cơ quan điều tra xác định, bị can đã thực hiện tổng cộng 93 lịnh chuyển khoản giả, với tổng số tiền thể hiện hơn 660 triệu đồng, qua đó chiếm đoạt số tiền đáng lẽ phải nộp cho chủ hụi.

Hành vi của Trang được xác định đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, đồng thời gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc làm giả hóa đơn chuyển khoản cho chủ hụi theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam chủ hụi Nguyễn Hải Đảo, để điều tra về hành vi lập các dây hụi online trên Zalo rồi dùng nhiều tài khoản ảo hốt hụi, chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng.

chủ hụi lừa đảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt tạm giam cà mau
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

