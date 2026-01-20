Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

1.425 người bị lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh 'theo khung tham chiếu châu Âu'

Tuyến Phan
Tuyến Phan
20/01/2026 18:34 GMT+7

1.425 người bị lừa đảo thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh bởi tổ chức Cambridge International, vốn là tổ chức không có thật.

Ngày 20.1, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Vàng (45 tuổi, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) mức án 5 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, bị cáo Lương Việt Anh (39 tuổi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam) lãnh án 4 năm 6 tháng tù.

Nhóm bị cáo lao động tự do cũng bị phạt tù gồm: Nguyễn Văn Giảng (39 tuổi) 30 tháng tù, Nguyễn Trường Doanh (43 tuổi) 24 tháng tù, Trần Trọng Đại (33 tuổi) 36 tháng tù, Nguyễn Minh Yến (43 tuổi) 42 tháng tù và Hoàng Thị Quỳnh Anh (43 tuổi) 30 tháng tù.

1.425 người bị lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh 'theo khung tham chiếu châu Âu'- Ảnh 1.

Cơ quan An ninh điều tra làm việc với bị cáo Lê Văn Vàng, hồi năm 2024

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo cáo trạng, năm 2021, Lê Văn Vàng tự nghĩ ra tên tổ chức Cambridge International với mục đích ban đầu để tổ chức các khóa học bồi dưỡng tiếng Anh cho người có nhu cầu, nhưng do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 nên chưa triển khai thực hiện.

Sau đó, Vàng trao đổi với Lương Việt Anh về tổ chức các lớp thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ Cambridge English cho người có nhu cầu bằng danh nghĩa liên kết giữa tổ chức Cambridge International và Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam.

Để thực hiện, Vàng tự soạn thảo tài liệu tiếng Anh có tiêu đề "LETTER OF ACCEPTANCE" (thư chấp thuận), nội dung: "Chúng tôi viết thư này nhằm xác nhận rằng kể từ 01 tháng 6 năm 2021 Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục (ICD) chính thức trở thành đơn vị ủy thác độc quyền của Trung tâm Cambridge International tại Việt Nam…".

Cơ quan tiến hành tố tụng cáo buộc Vàng đã mua con dấu đóng vào tài liệu nói trên và tự mình ký vào mục "Max Mooney - Giám đốc đại diện toàn cầu Cambridge International Center, Nottingham, Nottingham shire, Vương Quốc Anh".

Thư chấp thuận làm giả này được các bị cáo tung lên trang web để thu hút người học, thi tiếng Anh.

Vẫn theo cáo trạng, trước khi tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International, các bị cáo xây dựng chương trình thi online "http://cambridgetest.online" với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Nhóm này còn quảng cáo, chiêu sinh thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trên Zalo, Facebook nhằm tuyển sinh, thu gom hồ sơ của các cá nhân có nhu cầu.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9.2022 đến thời điểm bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ vào năm 2023, các bị cáo dùng tên tổ chức không có thật rồi thu gom hồ sơ, tiền của 1.425 thí sinh đăng ký cấp chứng chỉ tiếng Anh, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng.

Kết quả xác minh từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho thấy, từ năm 2022, cơ quan này không tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết của Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam.

Trong danh sách các đơn vị được Bộ GD-ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, không có tổ chức mang tên Cambridge International liên kết với Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam.

