Khởi tố 2 bị can vận chuyển gần 1 kg ma túy từ TP.HCM về An Giang bán kiếm lời

Trần Ngọc
05/05/2026 22:10 GMT+7

Mua gần 1 kg ma túy từ TP.HCM vận chuyển về tỉnh An Giang để bán kiếm lời, Lâm Trí Tài (29 tuổi) và Trần Vũ Lăm (31 tuổi) bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tối 5.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lâm Trí Tài (29 tuổi, ngụ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) và Trần Vũ Lăm (31 tuổi, ngụ xã Hương Mỹ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lâm Trí Tài (áo đen) và Trần Vũ Lăm cùng gần 1 kg ma túy tang vật tại thời điểm bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, tại khu vực công viên An Hòa thuộc khu phố 1 An Bình, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp lực lượng CSGT Công an tỉnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện xe ô tô biển số 66A-206.85 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Lâm Trí Tài và Trần Vũ Lăm có hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, với tổng trọng lượng hơn 997 gram.

Công an tiến hành lấy lời khai ban đầu, Tài và Lăm khai nhận số tang vật nêu trên là ma túy tổng hợp, được mua từ một người lạ tại TP.HCM nhằm mục đích chia nhỏ, đưa về An Giang bán kiếm lời và sử dụng.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy nêu trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 2 kg ma túy đá, giấu tinh vi trong ô tô

Công an tỉnh Lâm Đồng lập chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng cùng tang vật hơn 2 kg ma túy đá được ngụy trang kỹ trong ô tô, kịp thời ngăn chặn nguồn cung 'cái chết trắng' ra thị trường.

